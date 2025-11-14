Lady Gaga revela batalha silenciosa com problemas mentais

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em uma entrevista reveladora à Rolling Stone norte-americana, Lady Gaga abriu a porta para sua vida pessoal e confessou que enfrentou graves desafios psiquiátricos durante a produção do musical “Nasce Uma Estrela” (2018), que lhe rendeu o Oscar de Melhor Canção Original.

“Gravei ‘Nasce Uma Estrela’ tomando lítio”, contou a cantora, lembrando que chegou a passar por um surto psicótico em 2017. Naquele ano, ela precisou cancelar uma apresentação da “Joanne World Tour” no Rock in Rio. “Minha irmã chegou a me dizer: ‘Não vejo mais minha irmã’. Foi quando percebi que precisava de ajuda e entrei em colapso total”, desabafou Gaga.

O musical, dirigido por Bradley Cooper, marcou não só a estreia de Gaga como atriz principal em um longa de grande porte, mas também sua contribuição para a trilha sonora. A pressão do trabalho, somada a sua saúde mental fragilizada, levou a cantora a buscar tratamento hospitalar e a pausar temporariamente a turnê.

“Foi realmente assustador. Houve momentos em que pensei que não iria melhorar. Me sinto extremamente sortuda por estar viva. Sei que parece dramático, mas sabemos como essas situações podem terminar”, refletiu a popstar.

Gaga também relatou dificuldades durante outras fases de sua carreira recente, incluindo as filmagens de “Casa Gucci” em 2021 e a era do álbum “Chromatica”, lançado em 2020. “Eu não estava nada bem na época. Havia uma enfermeira comigo no set para garantir que eu conseguisse cumprir minha rotina”, revelou. Ela admitiu que, durante esse período, lidava com consumo frequente de álcool e maconha, tentando manter sua saúde mental sob controle.

Lady Gaga fala sobre o fracasso de Coringa 2: “Foi doloroso”

Depois de meses de silêncio, Lady Gaga finalmente falou sobre o polêmico fracasso de “Coringa: Delírio a Dois”, filme que prometia ser um divisor de águas em sua carreira no cinema, mas acabou se tornando um dos maiores fiascos de 2025. Em entrevista exclusiva à Rolling Stone, a artista abriu o coração e mostrou que, apesar das críticas, conseguiu transformar a dor em arte.

“Eu não fiquei indiferente. É engraçado, estou quase nervosa por compartilhar minha reação. Mas, quando começou a acontecer, eu desatei a rir. Porque estava ficando muito fora de controle”, confessou Gaga, mostrando que mesmo diante do caos, manteve seu senso de humor.

A cantora explicou que o processo de aceitar o resultado foi difícil, principalmente por todo o esforço investido. “Quando algo demora para se dissipar, isso pode ser um pouco mais doloroso. Só porque eu me dediquei muito a isso”, completou, deixando claro o quanto o projeto representava pessoalmente para ela.

O longa, que unia música e drama psicológico, recebeu duras críticas da imprensa internacional, somando apenas 31% de aprovação no Rotten Tomatoes e gerando prejuízo para a Warner Bros.. O público esperava um novo marco como o primeiro Coringa, mas o resultado dividiu opiniões e acabou ofuscando a estreia de Gaga como Arlequina.

Lady Gaga: Derrota no cinema inspirou nova fase artística e rendeu até indicação ao Grammy

Apesar disso, Gaga mostrou que sabe transformar quedas em combustível criativo. A artista chegou a compor um álbum inteiro inspirado em sua personagem, chamado “Harlequin”. Mesmo sem grande sucesso comercial, o disco foi reconhecido pela crítica e rendeu uma indicação ao Grammy, provando que o talento da artista vai além das bilheterias.

“Eu me entreguei completamente àquele papel. Era sobre entender a loucura e a vulnerabilidade, e isso mexeu muito comigo”, contou.

Mas o episódio também serviu de inspiração para a música “Disease”, que abriu sua nova era musical, “MAYHEM”. Segundo Gaga, a faixa e o clipe foram uma catarse criativa após o impacto emocional do filme. “Eu investi muita energia naquele vídeo. Eu estava naquele momento, sabe, pensando: ‘Vou mostrar quem eu sou e como é essa luta’”, revelou.

Com essa virada, a estrela mostrou que fracasso não é o fim, mas o início de algo novo. Os fãs, como sempre, apoiaram a artista incondicionalmente, enchendo as redes de mensagens de amor e orgulho. “A Gaga transforma dor em arte. Ela nunca decepciona”, escreveu uma seguidora no X (antigo Twitter).

Mesmo com Coringa 2 fora das expectativas, Lady Gaga segue firme, provando que sua força criativa e emocional são o que a mantém no topo. Afinal, quem mais conseguiria transformar um fracasso cinematográfico em uma nova era de sucesso musical?