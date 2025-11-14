Meghan Trainor rebate críticas sobre emagrecimento

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Meghan Trainor voltou a se pronunciar sobre os comentários que têm circulado nas redes sociais a respeito de sua recente perda de peso. Aos 31 anos, a cantora afirmou que nunca se sentiu tão bem — física e emocionalmente — desde que decidiu colocar a própria saúde no centro da rotina após tornar-se mãe.

Em entrevista ao Entertainment Tonight, publicada nesta quarta-feira (12), a artista foi direta: “Pela primeira vez na vida, depois de ter filhos, estou cuidando da minha saúde ao máximo e nunca me senti melhor. Estou com uma aparência incrível. Me sinto ótima. E é aí que as pessoas me atacam”.

Trainor explicou que, apesar do incômodo com as críticas, segue firme no compromisso pessoal: “Estou cuidando de mim mesma. Só preciso aprender a não deixar isso me afetar”.

A transformação da cantora começou meses atrás. Em março, ela revelou nas redes sociais que fez uso de Mounjaro — medicamento injetável à base de tirzepatida — como parte do processo de emagrecimento depois do nascimento de seu segundo filho, fruto do casamento com o ator Daryl Sabara. Segundo ela, a medicação foi apenas um dos elementos de um plano mais amplo, que também incluiu acompanhamento nutricional, mudanças de hábitos e treinos com personal.

Na cerimônia do Billboard Women in Music Awards 2025, Trainor reforçou que a motivação veio da maternidade. “Estou numa jornada para ser a versão mais saudável e forte de mim mesma, para os meus filhos e para mim. Usei a ciência e o apoio necessário, e fico feliz por isso. Estou me sentindo ótima”, afirmou.

Mesmo assim, a artista admite ter sido pega de surpresa pela repercussão. Em conversa com a PEOPLE, ela contou que a própria rede social — antes um espaço “leve e cheio de carinho” — passou a receber comentários dizendo que estaria “irreconhecível” e “magra demais”. “Eu estava tão focada na minha saúde que nunca me senti melhor. Então fiquei confusa e triste. Não sei o que aconteceu”, desabafou.

A experiência acabou inspirando a nova fase musical da artista. Nesta quarta, ela lançou “Still Don’t Care”, primeiro single de Toy With Me, seu próximo álbum. A faixa, segundo Meghan, funciona como uma espécie de catarse. “Pensei: ‘Deixa eu analisar isso de novo. Não, ainda não me importo’. Quando canto, vira minha terapia — minha terapia de exposição”, explicou.

Meghan Trainor fala sobre novo single e anuncia turnê em 2026

Meghan Trainor anunciou seu novo álbum, Toy with Me, e lançou o primeiro single, “Still Don’t Care”.

Em entrevista à revista People, a cantora falou sobre o onda de ataques que recebeu em suas redes sociais.

“As pessoas começaram a comentar sobre meu corpo, dizendo que estou magra demais e que não me reconhecem mais. E eu pensava: ‘Nossa, eu tenho me concentrado tanto na minha saúde e no meu condicionamento físico que nunca me senti melhor’. Então, fiquei confusa e triste e pensei: ‘Nossa, agora está quase pior’. Não sei o que aconteceu.”

“Gostei da ideia de… ‘Deixa eu pensar mais uma vez. Não, ainda não me importo.’ E sei que quando começar a cantar, será minha terapia, minha terapia de exposição”, disse a cantora de “Made You Look”.

“Acredito muito nisso e amo muito”, afirmou. “Acho muito importante, especialmente agora mais do que nunca, o mundo é um lugar muito sombrio e cheio de ódio. Se isso for um pouco de luz no mundo, seria incrível.”

“Estou reprogramando meu cérebro para finalmente acreditar nisso. E sei que quando cantar cem vezes, vou acreditar”, revelou. “Então, recomendo que você toque a música todas as manhãs, aprenda cada palavra e grite o mais alto que puder até começar a acreditar, porque é isso que é preciso. Dá muito trabalho.”

Vale destacar que além do anúncio do álbum e da nova música, Meghan Trainor também revelou a turnê Get in Girl, que começará em Clarkston, em Michigan, em junho de 2026. Depois de passar por mais de 30 arenas e anfiteatros na América do Norte, a turnê terminará em 15 de agosto em Los Angeles.

“Vou fazer aulas de dança. Vou estar em ótima forma. Vamos pular e dançar muito”, contou. “Vai ser uma festa, mas uma festa para todos: crianças, adultos e avós. Adoro ver avós na plateia. Adoro quando os pais cantam todas as letras. Eu penso: ‘Isso aí, pai!’. É a minha parte favorita.”