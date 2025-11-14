Lady Gaga detalha colapso psicológico vivido em 2017

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Lady Gaga abriu um dos capítulos mais delicados de sua vida ao relembrar o período de intensa instabilidade emocional que enfrentou em 2017 — justamente o ano em que estrelou o aclamado filme Nasce Uma Estrela e cancelou sua aguardada apresentação no Rock in Rio. Em entrevista de grande repercussão para a Rolling Stone norte-americana, a artista relatou que vivia um verdadeiro colapso psicológico enquanto trabalhava naquele que viria a ser um dos projetos mais importantes de sua carreira.

Segundo Gaga, todo o processo de gravação foi atravessado por crises psiquiátricas severas. Ela afirmou que só conseguiu seguir com o trabalho porque estava sob tratamento medicamentoso. “Gravei Nasce Uma Estrela tomando lítio”, declarou, revelando uma vulnerabilidade que até então mantinha longe do público. O longa, dirigido por Bradley Cooper e vencedor de um Oscar, marcou sua estreia como protagonista no cinema, mas também coincidiu com uma fase íntima de exaustão extrema.

A cantora descreveu que, nos bastidores das filmagens, enfrentava momentos de desorientação, esgotamento e isolamento emocional. Em dado momento, sua própria irmã percebeu a gravidade da situação. “Ela me disse: ‘Não vejo mais minha irmã’”, contou Gaga. O alerta foi um divisor de águas. A artista decidiu interromper sua rotina profissional e cancelar parte da agenda da Joanne World Tour, incluindo o show no Rock in Rio, o que na época gerou comoção entre os fãs brasileiros.

Lady Gaga: Cantora relembra período crítico que coincidiu com gravações de “Nasce Uma Estrela”

Embora o motivo oficial divulgado em 2017 tenha sido a fibromialgia, doença crônica que realmente afeta a cantora — Gaga agora confirma que também vivia um surto psicótico. Ela chegou a ser internada para tratamento psiquiátrico.

“Houve um dia em que fui para o hospital. Eu precisava de uma pausa. Estava completamente em colapso”, relembra. O período foi tão intenso que a artista admite ter temido por sua própria vida.

Durante a entrevista, Gaga reconhece que falar sobre saúde mental ainda causa estranhamento para muitas pessoas, mas destaca a importância de quebrar o tabu. “Houve um momento em que pensei que não iria melhorar. Foi assustador”, confessou. Para ela, sobreviver àquele período é motivo de gratidão. “Me sinto muito sortuda por estar viva. Sei que parece dramático, mas sabemos como histórias assim podem terminar.”

Apesar da dor, Gaga afirma que a experiência moldou a artista e a mulher que é hoje. O enfrentamento do transtorno, somado à responsabilidade de conduzir um papel marcante no cinema, acabou criando um ponto de virada em sua trajetória pessoal. Ela reforça que buscar ajuda foi essencial para sua recuperação e que o autoconhecimento adquirido desde então a acompanha até hoje.

A revelação também reacende discussões sobre a pressão emocional vivida por grandes artistas, que lidam simultaneamente com expectativas globais, produção criativa e batalhas pessoais silenciosas. Ao tornar pública sua luta, Gaga espera que mais pessoas se sintam encorajadas a procurar apoio e a reconhecer seus próprios limites — algo que ela própria só conseguiu fazer após chegar ao limite.