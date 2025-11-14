Zé Felipe reage à derrota de Ana Castela no Latin GRAMMY 2025

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A presença de Ana Castela no Latin GRAMMY 2025, em Las Vegas, virou um dos assuntos mais comentados entre fãs de música sertaneja. Indicada ao prêmio de “Melhor Álbum de Música Sertaneja” pelo projeto Let’s Go Rodeo, a artista participou do pré-show da premiação e acompanhou de perto o anúncio que acabou surpreendendo o público: o gramofone foi entregue a Chitãozinho e Xororó, vencedores com o álbum José & Durval.

Apesar do clima de celebração e da importância histórica da indicação, o resultado ganhou ainda mais repercussão quando Zé Felipe, namorado de Ana Castela, demonstrou publicamente sua insatisfação. A reação do cantor rapidamente tomou conta das redes sociais e impulsionou ainda mais a discussão em torno da categoria sertaneja no Latin GRAMMY deste ano.

Poucos minutos após a divulgação dos vencedores, Zé Felipe repostou nos stories a mensagem de agradecimento publicada por Ana e marcou o perfil oficial da Academia Latina da Gravação. Junto do post, colocou apenas um ponto de interrogação.

A atitude, simples e direta, foi suficiente para gerar uma onda de comentários, levantando debates sobre critérios de julgamento, visibilidade de artistas brasileiros e a competitividade da categoria sertaneja. Seguidores interpretaram a reação como um gesto de apoio e também como um questionamento à derrota da namorada.

Essa manifestação pública contribuiu para tornar o assunto um dos mais pesquisados nas últimas horas, impulsionando a busca por detalhes sobre a participação de Ana Castela no Latin GRAMMY 2025.

Mesmo sem a vitória, Ana Castela tratou de reforçar sua gratidão pela experiência. Em publicação nas redes sociais, ela destacou o orgulho de ter representado o Brasil e agradeceu ao público pela força.

“Foi tudo especial. Não ganhei o Grammy, mas vivi dias inesquecíveis. Sou grata por todos os ‘sins’ e ‘nãos’ que me trouxeram até aqui”, escreveu a artista.

Minutos depois, gravou um vídeo revelando sua reação logo após o anúncio da categoria. Tremendo de emoção, Ana disse que ficou nervosa com o momento, mas fez questão de reconhecer o mérito dos vencedores: “Chitãozinho e Xororó ganharam… super merecido”. A sertaneja ainda confirmou que já está planejando seu próximo álbum e deixou claro o desejo de voltar à premiação em 2026.

Zé Felipe e Ana Castela: Estão dando o que falar

O Latin GRAMMY 2025 trouxe uma das disputas mais equilibradas para o sertanejo. Além de Ana Castela e da dupla vencedora, nomes como Lauana Prado, Léo Foguete e Tierry também concorriam ao prêmio. A vitória de Chitãozinho e Xororó reforçou o legado da dupla, que segue acumulando conquistas e permanecendo entre os maiores representantes do gênero.

A presença de Ana Castela na cerimônia, no entanto, marca um novo capítulo na carreira da boiadeira, que vem ganhando força internacional e ampliando seu alcance no mercado latino.

A repercussão da reação de Zé Felipe, somada ao desabafo emocionado de Ana, mantém o assunto entre os mais comentados sobre o Latin GRAMMY 2025. A artista retorna ao Brasil com ainda mais visibilidade e com uma base de fãs ainda mais engajada para os próximos passos de sua carreira.