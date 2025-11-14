Guilherme Arantes celebra 50 anos de carreira com álbum inédito parceria com a Virgin

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O renomado cantor e compositor Guilherme Arantes, um dos pilares da música popular brasileira, está prestes a iniciar um novo capítulo em sua trajetória artística. Aos 72 anos, ele anunciou uma parceria estratégica com a Virgin Music Group e a produtora MusicOn, que marca o início de uma fase comemorativa pelos seus 50 anos de carreira.

De acordo com o Moneyhits, o projeto contempla o lançamento de um álbum com faixas inéditas e uma turnê nacional prevista para 2026, que promete revisitar seus maiores sucessos com uma abordagem contemporânea.

Com uma carreira marcada por clássicos como Amanhã, Meu Mundo e Nada Mais, Planeta Água e Cheia de Charme, Guilherme Arantes construiu um repertório que atravessa gerações. Suas composições, recheadas de lirismo e melodias envolventes, tornaram-se trilhas sonoras de novelas, histórias de amor e momentos marcantes na vida de milhões de brasileiros. Agora, com o apoio da Virgin Music Group — selo da Universal Music voltado para artistas independentes — e da MusicOn, o artista se prepara para renovar sua presença no cenário musical.

Segundo Cris Falcão, executiva da Virgin na América Latina, “Guilherme Arantes é uma lenda viva da música brasileira. Essa nova fase é sobre celebrar tudo o que ele construiu, mas também sobre reacender o brilho de uma obra que continua a inspirar novas gerações”. A proposta é unir tradição e inovação, mantendo a essência das composições originais enquanto se investe em arranjos modernos e tecnologia de ponta para os shows.

O novo álbum, que contará com colaborações inéditas — incluindo uma faixa com Nelson Motta —, será lançado no início de 2026. Arantes descreve as músicas como “canções de intenso romantismo, com letras, harmonias e melodias visitando várias facetas do meu cardápio tradicional da carreira, desde as baladas pianísticas, as neo bossas e a MPB, o pop e o rock se estendendo até o progressivo”. Essa diversidade estilística reflete a amplitude de sua obra e a capacidade de se reinventar sem perder sua identidade artística.

Guilherme Arantes: “Vejo a minha trajetória tomando uma nova impulsão maravilhosa”

A turnê comemorativa será organizada pela MusicOn, produtora reconhecida por grandes espetáculos no Brasil. O objetivo é proporcionar uma experiência imersiva ao público, com releituras dos maiores sucessos de Arantes em formatos que dialogam com as novas gerações. “Ao completar meus 50 anos de carreira, muito mais do que um simples contrato para uma turnê, este momento com a MusicOn marca toda uma nova dimensão profissional, e conjuntamente com a Virgin, vejo a minha trajetória tomando uma nova impulsão maravilhosa”, declarou o artista durante o anúncio oficial.

A cerimônia de assinatura do contrato reuniu nomes importantes do setor musical e empresarial, como Anderson Carlos (empresário de Arantes), Carlinhos Braga (MusicOn), Cris Falcão (Virgin Music Group), Márcia Miguez Arantes (esposa do artista), William Crunfli (CEO da MusicOn) e Mariana Madjarof (CEO da Access Mídia).

Para Crunfli, “Guilherme é um dos maiores artistas que o Brasil já teve, um compositor que atravessou gerações e continua sendo a trilha sonora da vida de milhões de pessoas”.

Com essa nova fase, Guilherme Arantes reafirma sua relevância no mercado fonográfico e projeta um futuro vibrante. A união entre sua experiência, a estrutura da MusicOn e o alcance internacional da Virgin Music Group cria um cenário promissor para a renovação de sua obra e a conquista de novos públicos.