Lady Gaga diz que rejeição a “ARTPOP” mudou sua carreira

Lady Gaga voltou a refletir sobre um dos capítulos mais turbulentos de sua trajetória artística: a recepção amarga de ARTPOP, lançado em 2013.

Em entrevista recente à edição norte-americana da Rolling Stone, a cantora contou que a intensidade das críticas àquele álbum foi um divisor de águas — e não exatamente da forma que esperava.

“Sim, foi muito impactante. Tipo, muito mais impactante do que qualquer outra crítica a qualquer obra de arte. Foi difícil… foi a primeira vez que recebi uma crítica séria sobre um trabalho que eu tinha feito”, disse Lady Gaga, ao relembrar o período.

A era ARTPOP ficou marcada pela estética extravagante que dominou suas aparições — às vezes, pela nudez completa — e pelo conjunto de polêmicas que acabou tomando espaço maior que as faixas do disco.

Durante a divulgação, a artista foi alvo de acusações de romantizar a bulimia após uma performance com vômito simulado no Festival SXSW, gesto que repercutiu negativamente e reforçou a imagem de “excesso” atribuída a ela naquele momento.

Outro ponto que alimentou a controvérsia foi a colaboração com R. Kelly, já investigado por estupro de menor de idade. O clipe da parceria, gravado e pronto para lançamento, acabou vetado e engavetado. Anos mais tarde, Gaga removeu oficialmente a música de todas as plataformas.

Diante do desgaste, a cantora recalibrou completamente seus rumos artísticos.

No ano seguinte, mergulhou no jazz ao lado de Tony Bennett com Cheek to Cheek (2014). Depois, apresentou ao público a faceta mais contida e emocional de Joanne (2016), com vocais limpos, estética simples e uma persona muito distante das perucas, sapatos impossíveis e produções maximalistas que marcaram a fase anterior.

A guinada consolidou o fim da era das excentricidades e reposicionou Gaga diante do público e da crítica.

“ARTPOP” ganhou status de injustiçado

À época, o discurso predominante entre críticos e parte do público era de que Gaga “fazia de tudo para aparecer” e que a música teria ficado em segundo plano.

O barulho em torno das polêmicas realmente obscureceu o repertório do álbum, que hoje é resgatado pela base de fãs como uma das obras mais ousadas e subestimadas da artista.

Com ARTPOP, Gaga enfrentou pela primeira vez uma queda perceptível em vendas e desempenho comercial. O álbum não colocou nenhum single no topo da Billboard Hot 100 — fato inédito em sua carreira até então.

“Applause”, carro-chefe do projeto, chegou ao 4º lugar, mas foi engolido pela disputa feroz daquela temporada, que teve Roar de Katy Perry e Wrecking Ball de Miley Cyrus dominando as paradas.

Lady Gaga detalha colapso psicológico vivido em 2017

Lady Gaga abriu um dos capítulos mais delicados de sua vida ao relembrar o período de intensa instabilidade emocional que enfrentou em 2017 — justamente o ano em que estrelou o aclamado filme Nasce Uma Estrela e cancelou sua aguardada apresentação no Rock in Rio. Em entrevista de grande repercussão para a Rolling Stone norte-americana, a artista relatou que vivia um verdadeiro colapso psicológico enquanto trabalhava naquele que viria a ser um dos projetos mais importantes de sua carreira.

Segundo Gaga, todo o processo de gravação foi atravessado por crises psiquiátricas severas. Ela afirmou que só conseguiu seguir com o trabalho porque estava sob tratamento medicamentoso. “Gravei Nasce Uma Estrela tomando lítio”, declarou, revelando uma vulnerabilidade que até então mantinha longe do público. O longa, dirigido por Bradley Cooper e vencedor de um Oscar, marcou sua estreia como protagonista no cinema, mas também coincidiu com uma fase íntima de exaustão extrema.

A cantora descreveu que, nos bastidores das filmagens, enfrentava momentos de desorientação, esgotamento e isolamento emocional. Em dado momento, sua própria irmã percebeu a gravidade da situação. “Ela me disse: ‘Não vejo mais minha irmã’”, contou Gaga. O alerta foi um divisor de águas. A artista decidiu interromper sua rotina profissional e cancelar parte da agenda da Joanne World Tour, incluindo o show no Rock in Rio, o que na época gerou comoção entre os fãs brasileiros.