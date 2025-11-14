Carta rara de Taylor Swift para Liam Payne vai a leilão

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A troca de gestos discretos entre grandes nomes da música pop volta a ganhar destaque. Uma carta escrita à mão por Taylor Swift para Liam Payne, enviada em 2017, será colocada em leilão e já desperta o interesse de colecionadores, admiradores e especialistas em memorabilia musical. O item, que carrega a caligrafia característica da cantora, surge como um registro de uma fase importante para ambos os artistas, e também como um objeto de forte valor emocional, sobretudo após a morte de Payne, há um ano.

O bilhete foi enviado durante um período em que Payne estava consolidando sua carreira solo após deixar o One Direction. Naquele ano, ambos participariam do tradicional Capital FM Jingle Bell Ball, em Londres. Swift, que também se apresentaria no evento, decidiu enviar uma mensagem de apoio ao colega de profissão. No cartão, ela demonstra entusiasmo com o novo momento do cantor e menciona até sua música “Bedroom Floor”, elogiando o trabalho recém-lançado. A carta acompanha ainda o envelope original e o selo de cera personalizado com a letra “T”, marca registrada dos materiais pessoais de Swift.

O documento integra o próximo catálogo da Omega Auctions, no Reino Unido, uma das casas de leilão mais reconhecidas no mercado de itens musicais. A nota de Swift está avaliada entre £5.000 e £10.000, valor que pode aumentar conforme a disputa dos fãs. Segundo a empresa, o cartão chegou às mãos do atual proprietário por meio de um associado próximo de Payne, que teria recebido o presente diretamente do cantor pouco depois do evento de 2017.

A casa de leilões afirma esperar uma procura significativa pelo item, tanto pela relevância dos artistas envolvidos quanto pelo contexto sensível da data. O leilão está marcado para 2 de dezembro, período que coincide com o primeiro aniversário da morte de Liam Payne. O cantor faleceu em outubro de 2024, aos 31 anos, após sofrer uma queda do quarto andar de um hotel na Argentina, em um episódio que chocou fãs ao redor do mundo.

A Omega Auctions destacou em comunicado que bilhetes escritos à mão por artistas do porte de Taylor Swift são raros no mercado, especialmente quando conectados a momentos emblemáticos de suas carreiras. A peça, portanto, combina a força simbólica da relação profissional entre Swift e Payne com o interesse crescente por objetos que preservam histórias íntimas do universo pop.

Para especialistas, a carta representa uma janela para relações muitas vezes invisíveis ao público, revelando o apoio mútuo entre artistas em fases de transição. Já para fãs de Payne, a nota ganha uma dimensão ainda mais emocional, funcionando como uma lembrança tangível de um período de conquistas e novas direções na trajetória do cantor.

Com a aproximação do leilão, cresce a expectativa em torno do valor final do item e de quem se tornará o novo guardião dessa peça única da história recente da música pop.