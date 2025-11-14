InícioDiversão e Arte
Família revela internação secreta de Ozzy antes de último show

Última apresentação do ícone ocorreu 17 dias antes de sua morte.

Família revela internação secreta de Ozzy antes de último show - (crédito: TMJBrazil)
A revelação mais recente sobre os últimos dias de Ozzy Osbourne trouxe à tona um capítulo até então desconhecido do público: o lendário vocalista do Black Sabbath foi internado secretamente poucas semanas antes de sua última apresentação. A informação veio à tona no retorno do podcast The Osbournes, o primeiro episódio publicado desde a morte do artista, aos 76 anos.

No programa, Sharon Osbourne e os filhos, Jack e Kelly, reconstruíram as semanas que antecederam a despedida de Ozzy dos palcos. O show, realizado em Birmingham em julho, marcou a volta simbólica do músico à cidade onde sua trajetória começou. O que o público não sabia é que, apenas duas semanas antes, a família vivia uma corrida contra o tempo para preservar sua saúde e impedir que a notícia vazasse.

Ozzy enfrentou uma série de complicações médicas que limitaram sua mobilidade

Sharon descreveu o período como “absolutamente angustiante”. Ela relatou que a equipe tomou medidas extremas para garantir que a internação se mantivesse em total sigilo, temendo que qualquer vazamento pudesse gerar comoção ou especulação sobre o estado de Ozzy.

Funcionários da recepção foram orientados a negar a presença do músico no hospital sob qualquer circunstância. A entrada de visitantes foi rigidamente controlada — apenas pessoas previamente autorizadas tinham permissão para subir até o quarto.

O relato ganhou um tom ainda mais tenso quando Sharon lembrou o episódio de um homem que apareceu no hospital dizendo procurar John Osbourne, o nome legal de Ozzy. A família temeu que se tratasse de um repórter disfarçado tentando confirmar rumores sobre o estado do roqueiro. A segurança foi acionada e, segundo Sharon, abordou o visitante com firmeza. Somente após insistentes verificações descobriram que o homem falava a verdade: tratava-se realmente do irmão de Ozzy, que coincidentemente também estava internado na mesma unidade médica. A situação, depois esclarecida, deixou a família constrangida.

Apesar das revelações detalhadas sobre o clima de tensão nos bastidores, a família optou por não divulgar o motivo da internação. Esse silêncio reforça a postura que sempre adotaram nos momentos mais delicados da saúde do cantor, mantendo discrição e protegendo sua privacidade.

Nos anos anteriores, Ozzy enfrentou uma série de complicações médicas que limitaram sua mobilidade e comprometeram sua rotina profissional. A queda sofrida em 2019 resultou em cirurgias complexas na coluna, seguidas de longos períodos de recuperação. No mesmo ano, o artista tornou público o diagnóstico de Parkinson, o que intensificou ainda mais sua luta pessoal enquanto continuava tentando se manter ativo na música.

O episódio no podcast oferece um olhar íntimo sobre como a família vivenciou o peso emocional de preservar Ozzy enquanto tentava garantir que ele pudesse fazer sua última aparição diante dos fãs. O show em Birmingham acabou se tornando um encerramento inesperado, mas profundamente simbólico — uma despedida que, mesmo marcada por desafios, refletiu o vínculo indestrutível entre o artista e sua história no rock.

DH
Djenifer Henz - TMJBrazil

    Por Djenifer Henz - TMJBrazil
    postado em 14/11/2025 16:40
