Família revela internação secreta de Ozzy antes de último show

A revelação mais recente sobre os últimos dias de Ozzy Osbourne trouxe à tona um capítulo até então desconhecido do público: o lendário vocalista do Black Sabbath foi internado secretamente poucas semanas antes de sua última apresentação. A informação veio à tona no retorno do podcast The Osbournes, o primeiro episódio publicado desde a morte do artista, aos 76 anos.

No programa, Sharon Osbourne e os filhos, Jack e Kelly, reconstruíram as semanas que antecederam a despedida de Ozzy dos palcos. O show, realizado em Birmingham em julho, marcou a volta simbólica do músico à cidade onde sua trajetória começou. O que o público não sabia é que, apenas duas semanas antes, a família vivia uma corrida contra o tempo para preservar sua saúde e impedir que a notícia vazasse.

Ozzy enfrentou uma série de complicações médicas que limitaram sua mobilidade

Sharon descreveu o período como “absolutamente angustiante”. Ela relatou que a equipe tomou medidas extremas para garantir que a internação se mantivesse em total sigilo, temendo que qualquer vazamento pudesse gerar comoção ou especulação sobre o estado de Ozzy.

Funcionários da recepção foram orientados a negar a presença do músico no hospital sob qualquer circunstância. A entrada de visitantes foi rigidamente controlada — apenas pessoas previamente autorizadas tinham permissão para subir até o quarto.

O relato ganhou um tom ainda mais tenso quando Sharon lembrou o episódio de um homem que apareceu no hospital dizendo procurar John Osbourne, o nome legal de Ozzy. A família temeu que se tratasse de um repórter disfarçado tentando confirmar rumores sobre o estado do roqueiro. A segurança foi acionada e, segundo Sharon, abordou o visitante com firmeza. Somente após insistentes verificações descobriram que o homem falava a verdade: tratava-se realmente do irmão de Ozzy, que coincidentemente também estava internado na mesma unidade médica. A situação, depois esclarecida, deixou a família constrangida.

Apesar das revelações detalhadas sobre o clima de tensão nos bastidores, a família optou por não divulgar o motivo da internação. Esse silêncio reforça a postura que sempre adotaram nos momentos mais delicados da saúde do cantor, mantendo discrição e protegendo sua privacidade.

Nos anos anteriores, Ozzy enfrentou uma série de complicações médicas que limitaram sua mobilidade e comprometeram sua rotina profissional. A queda sofrida em 2019 resultou em cirurgias complexas na coluna, seguidas de longos períodos de recuperação. No mesmo ano, o artista tornou público o diagnóstico de Parkinson, o que intensificou ainda mais sua luta pessoal enquanto continuava tentando se manter ativo na música.

O episódio no podcast oferece um olhar íntimo sobre como a família vivenciou o peso emocional de preservar Ozzy enquanto tentava garantir que ele pudesse fazer sua última aparição diante dos fãs. O show em Birmingham acabou se tornando um encerramento inesperado, mas profundamente simbólico — uma despedida que, mesmo marcada por desafios, refletiu o vínculo indestrutível entre o artista e sua história no rock.