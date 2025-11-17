Mostra Brasília de Danças apresenta etapa solos com programação gratuita

De 20 a 23 de novembro, o Espaço Pé Direito recebe a Etapa Solos da Mostra Brasília de Danças. Com três espetáculos, a etapa evidencia a força da criação individual e a presença como linguagem artística.Com um recorte curatorial que valoriza a dança como prática de escuta, ancestralidade e reinvenção do real, a Mostra propõe um olhar sensível sobre a produção contemporânea de Brasília.

As obras exploram caminhos estéticos diversos com diferentes modos de existir e criar por meio do corpo. A Etapa Solos também reafirma o compromisso da Mostra com a acessibilidade e a inclusão. As apresentações dos dias 21 e 22 de novembro contarão com audiodescrição para pessoas com deficiência visual. No dia 22, às 15h, será realizada uma sessão especial voltada a esse público, com transporte gratuito saindo de São Sebastião.

Nas semanas seguintes, a Mostra amplia sua proposta de formação e diálogo com o público por meio de uma oficina de criação em dança, aberta à comunidade em geral no Centro de Dança do DF, e uma edição acessível voltada a pessoas com deficiência visual. A iniciativa reforça o caráter educativo, inclusivo e plural do projeto, que segue fortalecendo o cenário da dança contemporânea na capital federal.

Confira a progamação

20 de novembro:

18h30: Solo de dança Serpentes que Costuram Mundos

20h00: Solo de dança - No Princípio Era o Som

21 de novembro:

18h30: Solo de dança Foz - (Apresentação com audiodescrição)

20h00: Solo de dança No Princípio Era o Som (Apresentação com audiodescrição)

22 de novembro:

15h00: Solo de dança No Princípio Era o Som (Sessão especial para pessoas com deficiência visual)

20h00: Solo de dança Serpentes que Costuram Mundos (Apresentação com audiodescrição)

23 de novembro: