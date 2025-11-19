Filha de Michael Jackson critica administradores do espólio do pai em ação judicial

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Paris Jackson, filha do lendário cantor Michael Jackson (1958-2009), entrou com uma nova petição judicial que reacende os holofotes sobre a administração do espólio deixado por seu pai. As informações são do Moneyhits.

A jovem artista, que também atua como modelo e cantora, expressou insatisfação com os executores responsáveis pela gestão dos bens do astro falecido em 2009, alegando falta de transparência e decisões que, segundo ela, não refletem os melhores interesses dos herdeiros.

A disputa gira em torno da forma como os administradores têm conduzido os negócios e investimentos relacionados ao legado de Michael Jackson. Paris, juntamente com sua avó Katherine Jackson, questiona a legalidade e a ética de determinadas transações realizadas nos últimos anos, especialmente no que diz respeito à venda de participações em catálogos musicais e acordos comerciais de grande porte.

Na nova petição, Paris Jackson acusou os co-executores John Branca e John McClain de abusarem de seus cargos para se “enriquecerem”, deixando de investir “enormes somas de dinheiro” e tomando decisões que não atendem aos melhores interesses do espólio: “Paris está cada vez mais preocupada com o fato de o espólio ter se tornado um veículo para John Branca se enriquecer e se engrandecer, em vez de servir aos melhores interesses dos beneficiários e preservar firmemente o legado de seu pai”, diz o documento revelado pela revista People.

Segundo os documentos apresentados à Justiça, Paris Jackson argumenta que os executores não têm fornecido informações detalhadas sobre os lucros obtidos com essas operações, tampouco sobre como esses valores estão sendo distribuídos entre os beneficiários do espólio. Ela também aponta que decisões importantes têm sido tomadas sem o devido envolvimento ou consentimento dos herdeiros diretos, o que, em sua visão, compromete a integridade da gestão patrimonial.

A jovem enfatiza que seu objetivo não é interromper os negócios ou prejudicar o legado do pai, mas sim garantir que tudo seja feito de forma justa, ética e transparente. Ela destaca que Michael Jackson sempre prezou pela proteção de seus filhos e que, portanto, é essencial que os interesses da família sejam respeitados e preservados.

“(O patrimônio) se transformou em um fundo privado de investimento em entretenimento, administrado mais em benefício dos executores e seus advogados do que de seus beneficiários”, revela o processo movido por Paris Jackson.

A petição também menciona preocupações com a forma como os recursos estão sendo utilizados para cobrir despesas legais e administrativas. Paris questiona se os custos estão sendo inflacionados ou mal gerenciados, o que poderia reduzir significativamente os valores destinados aos herdeiros. Além disso, ela solicita que o tribunal reavalie a atuação dos executores e considere a possibilidade de nomear novos responsáveis, caso se comprove má conduta ou negligência.

Família Jackson já teve outros conflitos com os administradores do espólio do cantor

Essa não é a primeira vez que a família Jackson entra em conflito com os administradores do espólio. Desde a morte do cantor, diversas disputas judiciais já foram travadas, envolvendo desde questões tributárias até a venda de ativos valiosos, como o catálogo de músicas que inclui obras dos Beatles e de outros artistas renomados.

O caso atual reacende o debate sobre a complexidade da gestão de grandes patrimônios artísticos e a importância de garantir que os desejos do falecido sejam respeitados. Para os fãs de Michael Jackson, a situação é delicada, pois envolve não apenas questões legais, mas também emocionais, já que o legado do artista continua a impactar gerações.

Enquanto o processo segue em tramitação, Paris Jackson reforça seu compromisso com a preservação do nome e da obra do pai, deixando claro que sua luta é por justiça e responsabilidade. A decisão final do tribunal poderá redefinir os rumos da administração do espólio e estabelecer novos parâmetros para a proteção de heranças artísticas de grande valor.

