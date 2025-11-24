NUNEZ abre as portas do desconhecido e lança ‘Seu Mistério’

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

NUNEZ desbrava novos caminhos em sua trajetória ao lado de Olívia no lançamento de Seu Mistério, que chega às plataformas nesta terça-feira (25). A faixa nasce como um encontro luminoso entre pop, samba, rap e a vibração brasileira que sempre atravessa as criações do artista. Aqui, os dois costuram poesia urbana e calor de vida, trazendo uma energia que pulsa como rua, fé e movimento. É música pra andar leve mesmo quando o mundo pesa.

Produzida por Eve Moraes, Tutti Beats e DIDA — trio que também assinou a construção do disco KARAVANA — a faixa carrega uma assinatura sonora intensa, orgânica e cheia de brasilidade. O instrumental conduz como quem abre um portal para outra frequência: o balanço do reggae, o suingue do samba e a caligrafia pop se encontram, respiram e se misturam em um só corpo musical. Tudo com a estética viva que já marca o trabalho de NUNEZ.

NUNEZ: “A música fala, de forma poética, sobre desvendar os mistérios da vida com fé e acreditar que tudo vai dar certo”

“A música fala, de forma poética, sobre desvendar os mistérios da vida com fé e acreditar que tudo vai dar certo, no meio de tanto caos a gente sempre tem que se relembrar o quanto é importante viver de forma leve pra não surtar. Mergulhar de cabeça nos mistérios da vida é se entregar ao universo com tranquilidade para viver o que está escrito para ser vivido”, compartilha NUNEZ.

A mensagem se estende à própria construção da faixa, que chega como um respiro, um lembrete de que a vida também é feita de encontros que movem.

Olívia, que assina a canção ao lado de NUNEZ, entra como presença essencial: um timbre que ilumina, expande e completa a narrativa. Para o artista, dividir esse momento com ela tem um significado profundo: “É um momento muito especial pra mim que já acompanhava a carreira da Olívia há bastante tempo e sempre curti o som dela. A vida nos conectou em 2023 e a gente construiu uma amizade. Ela veio passar uns dias em SP, marcamos uma sessão na Head Media e nasceu o som. A gente tava na vibe de fazer uma música que trouxesse uma mensagem positiva, pra escutar e se energizar. E acho que o resultado ficou bem o que a gente esperava: tá dançante, dá vontade de cantar alto e ser feliz!”

O lyric video de Seu Mistério também carrega essa estética espontânea, afetiva e criativa. Gravado à distância, com imagens captadas por Olívia em Curitiba e por NUNEZ em São Paulo, o trabalho abraça as possibilidades do improviso e celebra a amizade que sustenta a colaboração. A distância física vira ponte visual, e o clipe nasce como mais um capítulo dessa troca sincera entre os dois artistas.

Enquanto Seu Mistério encontra o mundo, NUNEZ já prepara novos passos: a gravação do show ao vivo de KARAVANA e mais um feat poderoso com outra artista da cena, previsto para fevereiro. Por agora, porém, o artista abre os braços para esse momento que mistura celebração, coragem e entrega. Porque viver e cantar também é sobre aceitar o mistério.