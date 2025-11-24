L7NNON é anunciado novo embaixador da G-Shock

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A G-Shock, icônica marca de relógios de resistência absoluta da japonesa Casio, anunciou no dia 11 deste mês o rapper L7NNON como seu novo embaixador no Brasil, em um evento exclusivo para jornalistas e influenciadores digitais.

A festa marcou a ousada fase de posicionamento da marca, reforçando sua conexão com a cultura urbana e a Geração Z. Estiveram presentes veículos de imprensa e convidados especiais, que acompanharam de perto a união entre estilo, música e inovação.

O evento foi um tributo à força da G-Shock e ao impacto cultural de L7NNON, combinando experiências digitais e presenciais. Em clima descontraído e vibrante, os convidados foram recebidos em um espaço que refletia a estética urbana da marca, com ativações interativas, ambientes instagramáveis e um pocket show exclusivo do artista.

A atmosfera reforçou o propósito da campanha: ocupar os espaços onde a cultura acontece e se conectar de forma genuína com o público jovem, mantendo sua essência e autenticidade.

“Me identifico com a marca sobre o lance de resistência porque quando você vem de um lugar simples, onde é obrigado a desistir dos seus sonhos, isso já é uma resistência, porque você luta para sobreviver, principalmente quando tem que levar comida para dentro de casa, e você não se dobra, não se quebra, não desiste. Por isso que, pra mim, faz muito sentido fazer parte dessa marca que representa muito mais do que um símbolo”, disse o cantor.

O ator, cantor e compositor, destacou que não faz parcerias com marcas que não se identifica: “Graças a Deus, hoje sou bem-sucedido na minha parada, graças às pessoas que acreditam no meu trabalho também, no meu potencial. Então, hoje é uma realização muito grande, um sonho estar aqui sendo anunciado como embaixador da G-Shock, celebrou”.

Durante a cerimônia de abertura, Samuel Cimirro, executivo da Casio, ressaltou a relevância da colaboração com L7NNON e o papel da marca em traduzir inovação e estilo para novas gerações: “A gente usa muito o never give up, nunca desistir, resiliência e superação. E essas mesmas características nós encontramos em uma pessoa que tem muito a ver com o espírito G-Shock: o artista, cantor, compositor e ator Lennon, tem uma história muito semelhante ao G-Shock no sentido de superação”, destacou.

A noite contou ainda com experiências imersivas e conteúdos pensados para redes sociais, ampliando o alcance da campanha.

O encontro também foi marcado pela presença de outros embaixadores da marca, como o lutador Lucas Mineiro e os influenciadores digitais Caio Victor e Rene Ramirez. Em uma brincadeira descontraída, eles colocaram seus relógios da linha 2100 à prova de resistência, participando dos testes que demonstraram a robustez dos modelos.

A linha 2100, conhecida por seu design octogonal inspirado no primeiro G-Shock lançado em 1983, é hoje um dos maiores sucessos da marca e também o modelo preferido de L7NNON, que destacou sua identificação com o estilo versátil e urbano do relógio.

A participação dos embaixadores reforçou o espírito coletivo da campanha e a credibilidade da marca entre diferentes públicos.