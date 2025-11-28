Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (28/11)

OS ABENÇOADOS

Data estelar: Lua quarto crescente em Peixes.

O egoísmo nosso de cada momento é nossa maldição, que produz variados sofrimentos não apenas para nós mesmos senão também para todas as pessoas com que nos relacionamos, porque é uma distorção do funcionamento desse organismo colossal que chamamos de Universo.

É muita estreiteza de visão bater com insistência na tecla de que nascemos indivíduos humanos com o mero destino de sobreviver a expensas da miséria alheia, enquanto negligenciamos o exemplo que os abençoados de todos os tempos e etnias nos deixaram.

Transcender o egoísmo e afirmar o altruísmo torna nossas presenças abençoadas, sem ansiedade nem preocupações excessivas, porque as potências cosmogônicas encontram em nós uma entidade transparente por onde se difundirem a tudo e a todos.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ocultar suas verdadeiras intenções parece ser a melhor opção nesta parte do caminho, porque assim você vai poder se movimentar com mais liberdade, sem a pressão que as pessoas exerceriam na expectativa de resultados.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O estresse eventual que tiver acontecido entre as pessoas que supostamente deveriam se entender, não há de ser prolongado através dos ressentimentos. Página virada, outras coisas mais importantes estão na pauta.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Buscar culpados para os erros cometidos é uma tentação, inclusive porque provavelmente esses culpados existam. Porém, de nada servirá apontar dedos e dar sermões. Importante mesmo é descobrir como consertar esses erros.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É nos pequenos detalhes que se percebe a grande diferença que algumas pessoas fazem em sua vida. Inúmeras pessoas fazem alarde e se mostram sempre efusivas, mas há outras que, em silêncio, prestam grande serviço a você.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Há desejos que são mais satisfatórios na teoria do que na prática, porém, como saber disso antecipadamente? Bom, é assim que se constrói a sabedoria, à medida que você experimenta você não precisa repetir os fatos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Selecione direito e com sabedoria as pessoas que você permitirá acompanharem seus projetos e, talvez, se unirem a esses. A qualidade dos recursos humanos será determinante quanto aos resultados práticos de seus projetos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há uma hora certa para tudo entre o céu e a terra, e certamente a hora certa agora é a de você conseguir colocar em prática o que idealizar. Portanto, evite voar longe com ideias maravilhosas, mas impraticáveis.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Aquilo que você der por garantido será o que você vai precisar monitorar melhor, porque nesta parte do caminho não seria sábio dar nada por garantido. As situações andam oscilantes demais para se acomodar no garantido.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Com todas essas tensões acontecendo e com você perdendo a paciência, o melhor a fazer é reservar um tanto de tempo para tomar distância e se proteger, lançando mão dos prazeres simples e disponíveis. É por aí.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As coisas que andam acontecendo dão muito o que pensar a você, mas ainda não seria o caso de sair conversando abertamente sobre suas inquietações, porque é provável que suas ideias sejam mal interpretadas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Cobre das pessoas o que elas prometem, não deixe por menos, porque assim você criará relacionamentos onde as pessoas se comprometem de verdade, em vez de ficar dando ideias e se entusiasmando, para nada acontecer.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Cumpra as formalidades e deixe de lado, por uns instantes, a necessidade de estar com a alma inspirada para se motivar a fazer coisas grandiosas e brilhantes. As formalidades são seguras e confortáveis, aproveite.