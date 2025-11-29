Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (29/11)

EVENTOS HISTÓRICOS

Data estelar: Mercúrio se afasta da Terra.

Os anos vindouros produzirão eventos históricos de grande transcendência, e isso significa que, em vez de continuar buscando tua “sorte” particular é mais importante compreender que tipo de papel tu assumirás no meio desses eventos.

Eventos históricos mexem com a vida de todas as pessoas, inclusive daquelas que pretenderiam ficar à margem, porque discordam de tudo e de todos, e mesmo que todos tenhamos de encontrar uma maneira inteligente de sobreviver individualmente, somos absorvidos em vórtices de acontecimentos sobre os quais não temos domínio.

Diante desse cenário não será suficiente concordar ou discordar, te agarrando a tuas opiniões ou ideologias, todos teremos de atuar em nome de garantir uma civilização decente para as futuras gerações.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Seria mais certo se você pudesse fazer tudo de acordo ao seu jeito e sua maneira de pensar a vida, mas nesta parte do caminho há ingerências que se tornaram inevitáveis, e uma mistura de coisas é o resultado.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se cada discussão resultasse em esclarecimento, então o mundo seria uma maravilha. Porém, as discussões raramente resultam em esclarecimento, porque nem sequer são diálogos, são pessoas falando de si apenas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ainda que você tenha de retornar sobre assuntos que supostamente já deveriam ter sido finalizados, se isso acontecer é porque há coisas que deveriam ser amadurecidas melhor antes de serem publicadas ou manifestas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As pessoas se reúnem por interesse, por amizade, porque eventualmente elas têm algum objetivo em comum. De todas as maneiras imagináveis, importante mesmo é que você se congregue a algum grupo de pessoas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Há coisas que não dá para imaginar antecipadamente, é preciso entrar em ação e observar os resultados, para ir fazendo ajustes, quando necessários. Evite ficar pensando demais, é melhor você se preparar para a ação.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tudo precisa ser conversado direito e, se houver acordos, esses precisam ser passados para documentos oficiais que os chancelem. Nesta parte do caminho evite a informalidade, porque as palavras o vento leva, e não voltam.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os riscos nem são tão grandes assim para merecerem sua angústia. É hora de dominar sua mente, para que não atrapalhe suas decisões nesta parte do caminho. Nunca haverá certeza sobre nada, mas dá para atuar assim mesmo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Deve estar difícil convencer todas as pessoas a se unirem aos seus projetos, porém, vale a pena continuar insistindo nesse sentido, porque as resistências diminuirão e as pessoas acabarão se unindo a você.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O jeito que você tem de fazer as coisas não anda combinando bem com o jeito das pessoas que fazem parte do seu círculo atual de relacionamentos. Porém, em vez de conflito, isso há de resultar em criatividade.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O esforço para manter tudo em ordem vai dar bom resultado, portanto, apesar de sua exaustão e dessa louca vontade de chutar o balde, vale a pena continuar em frente com os planos, sem inventar nada mais por enquanto.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Este é um daqueles momentos em que tudo encaixa em seus planos, portanto, é essencial que você tenha planos, porque na falta desses, em vez de as coisas encaixarem em seus planos, você encaixará nos planos alheios.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Liberdade completa e incondicional, é isso que sua alma quer. Sendo assim, vale a pena você se focar no que faria ao conquistar essa liberdade, em vez de continuar lutando contra o que parece ser obstáculo para ela.