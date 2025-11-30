Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (30/11)

O SER EGOÍSTA

Data estelar: Vênus ingressa em Sagitário.

Ser egoísta é ser medíocre e amaldiçoado, em primeiro lugar porque não há nada de original nem de substantivo no egoísmo, e em segundo lugar porque a atitude egoísta promove malefícios a todas as pessoas, já que é uma distorção do funcionamento do Universo.

Paradoxalmente, as pessoas egoístas empedernidas se convencem de serem superiores às outras, porque sabem levar vantagem e se aproveitarem de tudo e de todos, dando quase nada em troca, ou se alguma troca houver ela será cobrada em algum momento do futuro.

Superior e abençoada é a postura altruísta, que não precisa ser santificada, apenas orientada por um ímpeto natural de respeito, consideração e boa vontade para ajudar e facilitar a vida de todas as pessoas com que nos relacionamos.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Faça pressão para que tudo aconteça do jeito que você entende que seria o melhor. Ainda que essa pressão provoque alguns inconvenientes, pelo menos sua presença será sentida e respeitada por isso. É tudo um jogo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Há pessoas que sempre encontram um motivo para brigar e discutir, como se isso representasse uma maneira de elas afirmarem suas identidades individuais, mas na prática, só atrapalham e ocupam um lugar desnecessário.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Muito esforço para pouco resultado imediato, dá um desânimo diante desse cenário. Porém, não estacione nesse estado de ânimo, porque vai desaparecer diante das novidades que vêm vindo por aí. Muito animadoras.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Querer fazer parte de um grupo de pessoas é um anseio legítimo, porque agora, neste momento da história da humanidade, o poder individual não será suficiente para dar conta de tudo que acontece. O poder do grupo sim.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As manobras que você pode fazer agora são delicadas e arriscadas, porém, têm o potencial de darem muito certo e, por isso, seria interessante que você se munisse de espírito de aventura e seguisse em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Toda e qualquer negociação ou acordo há de ser registrado de forma oficial, porque a informalidade seria uma vulnerabilidade que, no futuro, retornaria para decepcionar você. Vale a pena cumprir as formalidades.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Você verá, na prática, que as coisas não eram tão assustadoras quanto pareciam antes de você começar a atuar concretamente. Essa tortura interior dos dilemas sempre se resolve com você entrando em ação. É assim.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

As conexões que você anda fazendo atualmente vão render muita coisa no futuro próximo e distante. É preciso acomodar sua visão específica dos objetivos na visão das pessoas que entram agora, para evitar conflitos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As certezas são voláteis, mas são certezas mesmo assim. você pode optar por se agarrar a elas enquanto duram, ou leva-las para casa e amadurecer as ideias até o momento em que sua alma se sinta mais segura.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Melhor não inventar onda neste momento, melhor você se agarrar aos planos em andamento e seguir pela linha do cumprimento de sua parte, independentemente de que as pessoas envolvidas façam o mesmo ou não.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se você não vai ao encontro da vida, a vida virá ao seu encontro. É sempre melhor a gente atuar de forma prática, mesmo que com jeito atrapalhado, porque isso significa ir ao encontro da vida. Esperar nunca dá muito certo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Uma coisa é querer algo e ficar o tempo todo lutando contra as adversidades que obstaculizam o objetivo, outra diferente é ignorar as adversidades e se focar na conquista do objetivo. Prefira sempre a segunda opção.