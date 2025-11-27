Spotify anuncia aumento de preços nos EUA em 2026

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Spotify prepara um reajuste de preços nos Estados Unidos para o primeiro trimestre de 2026. A decisão não surpreende, já que a plataforma vem aplicando aumentos em diversos países e o último ajuste nos EUA ocorreu em julho de 2024. As informações são do Moneyhits.

Do ponto de vista financeiro, o impacto é expressivo. Segundo cálculos do JPMorgan, um aumento de apenas US$ 1 por mês pode gerar cerca de US$ 500 milhões adicionais por ano para o Spotify.

Além disso, dados da associação DiMA indicam que artistas receberiam aproximadamente US$ 46,2 milhões a mais e compositores US$ 41,2 milhões, mostrando que o reajuste não beneficia apenas a empresa, mas também os criadores de conteúdo.

O humor da situação está em imaginar usuários fazendo contas rápidas: “um dólar a mais por mês não parece tanto, mas em 12 meses já dá para comprar um bom fone de ouvido”. Para o Spotify, esse pequeno acréscimo é uma verdadeira mina de ouro.

Ainda de acordo com a publicação, a indústria fonográfica norte-americana, representada por entidades como a RIAA, vê o movimento com bons olhos. Em 2025, o crescimento da receita de música gravada nos EUA foi de apenas 0,9%, acendendo o alerta vermelho. Nesse cenário, aumentos de preço são vistos como uma forma de evitar que o mercado bata no teto do crescimento do streaming.

O efeito dominó do aumento de preços do Spotify

Outro detalhe relevante é o efeito dominó: quando o maior serviço de streaming do mundo decide aumentar preços, concorrentes como Apple Music, Amazon Music e YouTube Music tendem a seguir o mesmo caminho, garantindo que ninguém fique para trás em termos de receita.

Para os consumidores, o dilema é clássico: pagar um pouco mais para manter acesso ilimitado ou migrar para alternativas gratuitas com anúncios. Para os artistas, a expectativa é positiva, já que reajustes podem significar mais royalties. Para o mercado financeiro, o aumento é sinal de maturidade: o streaming deixou de ser apenas inovação tecnológica e se consolidou como serviço essencial.

Em resumo, o reajuste do Spotify em 2026 reflete pressões econômicas e a busca por crescimento sustentável. Para os usuários, resta decidir se um dólar a mais vale a trilha sonora da vida; para a plataforma de streaming e seus investidores, cada centavo conta.