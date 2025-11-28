Aniversário do sambista Breno Alves anima o domingo no Minas Tênis Clube

Neste domingo (30/11), a partir das 15h, o Minas Tênis Clube recebe uma grande celebração em homenagem aos 40 anos de Breno Alves. O espaço será tomado pela energia contagiante do samba, reunindo alegria, batuque e a irreverência característica do gênero.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para marcar a data, Breno celebra rodeado de amigos e de uma seleção especial de artistas. Sobem ao palco João Cavalcanti, Teresa Lopes, Kris Maciel, Cris Pereira, Samba da Tia Zélia e Samba da Passarinha, formando um time de peso preparado para conduzir o público em uma tarde/noite de música, afeto e vibração positiva.

Com um repertório que promete embalar o público do começo ao fim, Nos Braços da Batucada - Breno Alves 40 anos destaca o samba como protagonista e reforça o espírito celebrativo da ocasião. A proposta é simples: reunir pessoas queridas, exaltar a música e transformar o aniversário de Breno Alves em um encontro memorável. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla.

Cantor, compositor e percussionista, Breno Alves é um dos grandes protagonistas do cenário musical brasiliense desde 2003. Ao longo da trajetória, integrou grupos de relevância para a história do samba na cidade, como Samba Choro — no qual teve a honra de acompanhar diversos artistas pelo projeto Gente do Samba, ocasião em que foi apadrinhado pelo mestre Monarco da Portela.

Também participou do grupo de choro Goiabada Cascão e do Fina Arte, que mais tarde deu origem ao grupo Adora Roda, posteriormente rebatizado como 7naRoda. Com 16 anos de estrada, o grupo lançou dois discos, um DVD e quatro clipes, consolidando-se como um dos mais atuantes da cidade, sempre valorizando a música autoral.

25 anos de carreira musical

A expectativa é alta para o encontro, que também marca os 25 anos de carreira de Breno. “Estou feliz para caramba em comemorar meu aniversário com tantas pessoas queridas, das quais sou grande fã e cujas trajetórias eu acompanho desde sempre. Será um momento marcante na minha carreira no samba do DF”, comemora o aniversariante.

Além de cantor e percussionista, Breno Alves se destaca como compositor, tendo obras gravadas por grupos como o próprio 7naRoda, Filhos de Dona Maria e pela cantora Cris Pereira. Em 2021, lançou o primeiro álbum solo, Vai melhorar, com composições próprias e de grandes nomes da cidade. Em 2022, lançou o segundo trabalho solo, o disco Samba Candago. Com o 7naRoda, o sambista tem trabalho registrado no Ao Vivo no Calaf (2019) e no Convocação (2018).

E não é só Brasília. O som de Breno ultrapassou as fronteiras do país do samba, com apresentações em Moçambique, Cabo Verde, África do Sul, Holanda e Áustria.

O sambista Breno Alves (foto: Nina Quintana/@ninaquintana)

Amigos e parceiros

Ao longo da trajetória, o sambista fez grandes amigos na música, que têm nele inspiração para continuar com as batucadas na capital. “Breno é um dos expoentes do samba brasiliense. É um amigo que nos brinda com lindos espetáculos e que é referência para quem segue seus passos. É o nosso caso. É uma honra fazer parte desse dia que vai exaltar a caminhada desse cara brilhante que tanto amamos”, ressalta o vocalista e pandeirista do Samba da Tia Zélia, André Silveira.

Yara Alvarenga, integrante do Samba da Passarinha, não economiza elogios ao amigo. “Breno Alves é um cara fantástico. A energia dele transcende. Ele ama o samba e passa esse amor para nós. É contagiante a forma como ele interpreta e canta as músicas. Ele é um cara muito generoso e não tem medo nem vergonha de ensinar o que sabe”, diz a sambista. “Fazer parte da comemoração do aniversário dele é muito mais grandioso para a gente do que para ele.”

Confira a programação