Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (1/12)

O MONSTRO AMPLIFICADO

Data estelar: Lua cresce Vazia em Áries a partir das 15h15 HBr

Parece que o monstro tivesse sido acordado, mas na verdade sempre esteve aí, ele apenas foi amplificado porque em nossa época todo mundo com um celular é sua própria emissora de televisão e, por isso, a monstruosidade nossa de cada momento é publicada, para todos apreciarem ou desprezarem.

Nossa monstruosidade se baseia nas certezas morais que legitimam a condenação sumária que fazemos de tudo e de todos que não se ajustam a elas, fomentando o antagonismo e nos nutrindo para que escolhamos nossos inimigos e fortaleçamos nossa identidade os contrariando.

Se nós, ungidos pelas nossas certezas morais, escolhemos lutar contra os monstros, que são sempre os “outros”, é porque, por princípio, nós também somos monstros intolerantes, mas que nos olhamos ao espelho e enxergamos paladinos da justiça e da moral.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O movimento das pessoas nesta parte do ano tende a ser caótico e frenético, sua alma não precisa participar dessa onda, mas ao mesmo tempo não seria o caso de se esconder. Portanto, selecione bem a vida social.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquilo que você descobriu precisa ser tido em conta para adaptar seus movimentos e intervenções, porque fingir que não percebeu o que percebeu só atrasaria o desenvolvimento de seus interesses. Adaptações necessárias.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Nem sempre o atrevimento compensa, às vezes aprofunda as confusões, porém, quando a alma testemunha o atrevimento dar certo se sente motivada a seguir o mesmo ritmo. É nessa hora que você precisa ter discernimento.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

No meio dessas confusões que as pessoas provocam há também coisa muito boa para experimentar. É preciso usar o discernimento e selecionar direito as pessoas e situações, para sua alma desfrutar e crescer em sabedoria.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Calar não é uma opção nesta parte do caminho, mas ao mesmo tempo tampouco seria o caso de vomitar tudo que ficou entalado em sua garganta. Procure fazer com que a exposição de suas demandas seja legítima e pertinente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tanta coisa para fazer e tantos planos em mente, será que vai dar tempo para tudo? Evite se inquietar com o fator tempo, porque fazendo pouco, mas fazendo bem, sua alma ficará satisfeita com os resultados. Em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Todas essas demandas que surgem deixam sua alma um tanto inquieta, com aquela velha sensação de que não vai dar conta. Porém, se você andar confiante, leve e alegre, perceberá que sobra tempo para tudo. Alegria é o remédio.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Aproveite as informações e puxe a sardinha para seu lado, mas não se iluda imaginando que agora você está no total domínio da situação, porque ainda haverá muitas mudanças. Agora é apenas um momento dentre tantos outros.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Os acontecimentos dão o que pensar e, por isso, melhor você reservar um tempo para refletir com leveza sobre o que acontece, antes de tirar conclusões apressadas, que só serviriam para aprofundar as confusões.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se puder, reserve um tempo maior do que o habitual para descansar, e isso significa tomar distância das pessoas também, porque a presença delas produz inquietação. Observe com serenidade tudo que acontece.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Esse jeito sedutor que algumas pessoas têm veio a calhar neste momento, pois, sua alma precisa de um tanto de aconchego, mesmo que saiba ser esse artificial ou que não vai dar em nada demais. Descanse sua alma.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Faça o que você gosta e também o que seja desgosto, porque nesta parte do caminho não haveria margem para escolhas, mas para se adaptar à demanda que as necessidades fazem e as suprir da melhor forma possível. É por aí.