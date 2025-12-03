Beabá do Sertão 2025 celebra a tradição e a reinvenção do forró em SP - (crédito: TMJBrazil)

No dia 6 de dezembro de 2025, o Expo Barra Funda será palco de uma grande celebração da cultura nordestina e de seus ritmos. Chega a São Paulo o Beabá do Sertão 2025, novo festival dedicado ao forró que vai apresentar shows completos de Mestrinho, Forroçacana, Rastapé, Bicho de Pé, Trio Xamego e do projeto Forró di Montão com as participações especiais de Jota.pe, Mariana Aydar, Filipe Toca, Bruna Black, Enok Virgulino e Diana do Sertão.

O Beabá do Sertão 2025 promete uma noite única para dançar, cantar e sentir a música que nasceu no sertão, mas cada vez mais vem conquistando o mundo. O lineup reflete essa travessia. Cada encontro propõe um diálogo de gerações, destacando artistas que têm contribuído para manter o gênero vivo e em movimento.

Os ingressos, que custam entre R$ 70 e R$ 240, podem ser adquiridos no site da Ticket360.

A curadoria do festival costura histórias e estilos. Mestrinho sobe ao palco com Jota.pê — ambos vencedores do Grammy 2025 com o projeto Dominguinho — e Bruna Black, artista que une soul e MPB, num encontro que sintetiza o novo forró brasileiro.

O Forroçacana, grupo com quase 30 anos de estrada, recebe Mariana Aydar, uma das vozes mais respeitadas da música contemporânea, num repertório que coloca o protagonismo feminino em foco. Rastapé e Bicho de Pé, dois símbolos do forró universitário, se unem ao potiguar Filipe Toca, vencedor do Prêmio da Música Brasileira 2024, em uma apresentação que revisita sucessos que marcaram gerações.

O Trio Xamego, fundado em 1982, encontra Enok Virgulino, lenda viva que celebra 50 anos de carreira e ajudou a formar a base do movimento forrozeiro moderno. E o Forró di Montão, projeto de Diego Oliveira e Nando Nogueira, recebe Diana do Sertão, cantora baiana que representa a força das novas vozes nordestinas.

Comemoração ao Dia Nacional do Forró

Realizado na semana em que se comemora o Dia Nacional do Forró (13 de dezembro), o festival reafirma o papel desse ritmo como patrimônio imaterial do Brasil. O Beabá do Sertão se propõe a ocupar um espaço de destaque no calendário cultural paulistano e a reafirmar a relevância do forró dentro do circuito nacional de música.

Mais do que uma sequência de shows, o evento se posiciona como um retrato do momento atual do gênero: artistas premiados, independentes e de diferentes gerações que seguem reinventando o som do nordeste e ganhando palcos internacionais.

O festival chega como um manifesto de valorização da música de raiz. Mais do que revisitar clássicos, o Beabá do Sertão conecta tempos, sotaques e ritmos — do xote ao baião, do arrasta-pé às fusões modernas que hoje ecoam em palcos de todo o mundo.

Beabá do Sertão 2025 no Expo Barra Funda

6 de dezembro de 2025 (sábado)

Horários: Abertura: 19h | Início dos shows: 20h

Local: Expo Barra Funda (Rua Tagipuru, 1.000, Barra Funda – São Paulo/SP)

Ingressos: Pista R$ 140,00 (inteira – 3º lote), R$ 90,00 (valor solidário – 3º lote) e R$ 70,00 (meia-entrada – 3º lote) | PCD R$ 70,00 (3º lote) | Camarote Beco da Lua (Frontstage) 1º lote R$ 240,00 (inteira) e R$ 120,00 (meia-entrada)

https://www.ticket360.com.br/evento/31837/ingressos-para-beaba-do-sertao-jotape-mestrinho-e-convidados