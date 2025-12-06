Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (6/12)

Data estelar: Mercúrio em trígono com Júpiter.

Os cenários estelares andam lindos, mas se tu achas que isso seria suficiente para que aqui na Terra as coisas fossem magníficas também, presta atenção então ao que vou te dizer.

Cenários magníficos não são suficientes para isso, há pessoas que cometem crimes abomináveis em paisagens estonteantes da natureza, porque o humano que somos pode se tornar completamente impermeável à beleza.

Para que as lindas configurações estelares nos afetem positivamente nós precisamos nos preparar para as receber, as integrar em nossas presenças e, o mais importante de tudo, as irradiar ao mundo através de nossos pensamentos, palavras e obras, e essa preparação não acontece por obra e graça do cenário pelo qual transitamos, mas porque temos a boa vontade nesse sentido e a fazemos valer a cada instante.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ainda que as experiências profundas não vinguem e passem mais rapidamente do que sua alma gostaria, mesmo assim imprimem marcas indeléveis na alma, e servem para amadurecer e se aproximar mais à felicidade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Há coisas que é pertinente comunicar enquanto há outras totalmente impertinentes, e por essas coisas estranhas da alma são essas que você quer expressar. Pense nas consequências antes de se lançar nessa direção, isso sim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Sem fazer ordem agora, as coisas vão se complicar depois e, o pior de tudo, é que não vai haver a margem desejável para você se engajar em experiências de regozijo. Organize agora tudo, e se divirta depois. Aí sim!

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Talvez não valha a pena você se desgastar tentando esclarecer a situação, porque isso só seria possível se houvesse mínima abertura nas pessoas para se esclarecerem. Ao contrário, elas se agarram à própria ignorância.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Evite se deixar abater pela exaustão, continue se projetando ao futuro através da imaginação e se deixar absorver pelo entusiasmo louco que surge do fundo da alma quando enxerga as potencialidades a ser conquistadas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Socialize, faça contatos, porque nesta parte do caminho esse exercício vai garantir que, no futuro próximo, você saiba a que pessoas se aproximar para garantir que seus projetos sejam bem-sucedidos. Socializar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Foque nas questões práticas que estejam ao seu alcance para resolver, porque nesta parte do caminho você poderia se livrar de vários pesos e, assim, encarar o resto do ano com mais leveza e alegria. Faça agora.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Arrumar encrenca é uma tentação, porque sua alma aprecia o momento em que pode colocar o dedo na ferida alheia e ver qual seria a reação. Não dá para prever se esse exercício que parece inocente daria certo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Contemple com imparcialidade os sentimentos que tomam conta de sua alma diante do que acontece, porque assim você vai poder selecionar melhor o tipo de atitude que tomará a seguir. Tudo com cuidado.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Apesar da resistência e do receio, vale a pena investir energia em socializar, inclusive porque nesta época do ano costuma haver confraternizações que reúnem pessoas do seu agrado e outras também, antipáticas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Muitas são as distrações que acontecem nesta parte do caminho, mas é importante que sua alma resista a todas, se focando o quanto puder e quiser em resolver os assuntos práticos que requerem organização e planejamento.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As coisas se resolvem, mas não sozinhas, como sua alma tentada a ser preguiçosa gostaria. As coisas se resolvem na mesma medida em que você tomar as iniciativas pertinentes, isso sim! É hora de fazer algo prático.