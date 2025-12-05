Alma Djem celebra colaboração com Pato Banton na inédita ‘Som do Amor (Sound of Love)’

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Há encontros musicais que parecem escritos muito antes de acontecer. Som do Amor (Sound of Love) nasce desse tipo de destino sonoro: um ponto de luz onde a vibração brasileira do Alma Djem encontra a espiritualidade elevada do lendário Pato Banton.

É como se o reggae, em sua força ancestral, abrisse caminho para que duas histórias cruzassem mares e chegassem juntas à mesma frequência de amor, união e gratidão. Composta por Marcelo Mira e Pato Banton, a faixa já está disponível nas plataformas e reverbera um diálogo natural entre português e inglês, numa tessitura que abraça culturas e expande fronteiras.

Produzida por Sarpa, responsável pelo emblemático Acústico em São Paulo, Som do Amor carrega a pulsação dos dancehalls jamaicanos misturada à alma brasileira que a banda imprime há anos em sua trajetória. O resultado é um reggae luminoso, espiritual e acessível, pronto para tocar corações de diferentes cantos do mundo.

Ter Pato Banton como convidado não é apenas um feito: é uma marca histórica para o reggae brasileiro. Nome fundamental da cultura sound system e embaixador global da mensagem peace & love, o artista inglês empresta sua voz e sua filosofia a uma faixa que já nasce clássica. Para o Alma Djem, o encontro foi tão natural quanto transformador.

A colaboração do Alma Djem com Pato Banton

“Gravar com uma lenda do reggae mundial como o Pato Banton é uma alegria imensa e uma honra para nós do Alma Djem”, conta Marcelo Mira, lembrando o dia em que o conheceram no camarim do Sesc Vila Mariana após um show lotado, onde a conexão surgiu de imediato.

A colaboração, aliás, ganhou vida num fluxo raro de inspiração: “Mostramos a música, ele ouviu na hora, gostou e já começou a criar sua parte — que ficou simplesmente sensacional. No estúdio, a vibe foi leve, verdadeira”, afirma.

Entre gravações, histórias da infância de Pato na Inglaterra, sua jornada pelo reggae e seus projetos sociais na África, o encontro se transformou em memória e em música: “Saímos daquela noite ainda mais fãs do artista e da pessoa Pato Banton”.

Para traduzir esse momento em imagem, o clipe tem direção de Rodrigo Pysi, parceiro de longa data do Alma Djem e nome por trás do DVD acústico da banda, além de trabalhos para Titãs, Maneva, Maria Rita, Rashid e outros grandes artistas da cena nacional. A visão de Pysi amplifica a vibração da faixa, construindo um universo visual que dialoga com luz, conexão e espiritualidade.

Som do Amor (Sound of Love) chega como um mantra contemporâneo — um lembrete de que a música continua sendo ponte, cura e respiro.

Confira: