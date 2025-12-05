João Beydoun lança seu álbum de estreia “Deu Reggae” e celebra a força do legado familiar

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Há trabalhos que chegam como vento quente soprando do litoral, desses que carregam história, ancestralidade e a certeza de que a música segue viva apesar das marés. Deu Reggae, primeiro álbum da carreira de João Beydoun, é exatamente esse tipo de obra: um encontro entre o presente e a herança de um nome que marcou (e segue marcando) a trilha do reggae brasileiro.

O filho de Fauzi Beydoun, lendário vocalista da Tribo de Jah, transforma seu debut em um rito de passagem, um momento de afirmar raízes sem deixar de apontar para o futuro.

Produzido por Thiago “JahBass”, nome respeitado na cena e conhecido por trabalhos que reforçam a autenticidade e a pulsação orgânica do reggae, o álbum nasce como uma celebração ao gênero em sua forma mais ampla. Entre vertentes, texturas e atmosferas que se entrelaçam, Deu Reggae carrega mensagens de fé, espiritualidade, amor e positividade — pilares que moldaram João desde a infância.

João Beydoun fala sobre ‘Deu Reggae’

“’Deu Reggae’ é um marco na minha caminhada. Por ser o meu primeiro álbum, coloquei nele tudo aquilo que me formou como artista: as raízes, a espiritualidade, as mensagens positivas e a vibração do reggae que sempre fez parte da minha vida. É um disco sincero, feito pra tocar quem já ama o reggae e também quem está chegando”, afirma.

O trabalho mergulha nas influências que acompanharam João desde pequeno, refletindo a força do Reggae Roots jamaicano e também a riqueza da música brasileira, que atravessa melodias, arranjos e composições. Entre vivências traduzidas em som, o artista constrói uma ponte entre quem já caminha ao lado do reggae há décadas e quem está apenas descobrindo sua vibração pela primeira vez, reforçando a potência do gênero e sua capacidade de se reinventar sem perder a alma.

Deu Reggae também se fortalece por meio de suas colaborações — cada uma carregada de significado. Em Teu Legado, João divide o microfone com o próprio pai, Fauzi Beydoun, em uma faixa que simboliza a passagem de bastão e o respeito às raízes da Tribo de Jah.

Já em Seja Você, o encontro é com o irmão Pedro Beydoun, em uma música que fala sobre manter a essência mesmo em tempos turbulentos. “Nada mais justo que chamar meu irmão para levar essa mensagem comigo, já que temos esse desafio de carregar a nossa essência aonde formos”, diz João.

O projeto audiovisual do álbum reforça ainda mais sua força estética. Ao todo, são quatro clipes — todos conectados à energia solar, às paisagens naturais e à identidade roots do artista. A faixa-título ganha um vídeo gravado no Rio de Janeiro, com cenas na Pedra da Gávea e um clima de liberdade em alto-mar.

Bote um Reggae traz o conceito ousado de um plano sequência, revelando performance, bastidores e estética jamaicana em uma única tomada. Já os clipes de Teu Legado e Jah Love, ambos já lançados, completam a narrativa visual que abraça as diferentes dimensões do álbum.

Com direção de Johnny Kelvin, responsável por trabalhos que valorizam autenticidade, movimento e a força de paisagens naturais, os vídeos se tornam extensão direta da musicalidade do disco. Assim, Deu Reggae se estabelece não apenas como um marco na carreira de João Beydoun, mas como um capítulo importante da nova geração que mantém aceso o farol do reggae brasileiro.

Um álbum que honra o passado, pulsa no presente e projeta um futuro onde o reggae segue vivo, luminoso e cheio de histórias para contar.

Confira: