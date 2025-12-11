CHAMELEO e o amor proibido que ecoa em seu novo single “Impostor”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Conhecido por sua estética marcante, presença camaleônica e pela habilidade de transitar entre diferentes universos sonoros, CHAMELEO se firma como um dos artistas mais versáteis do pop nacional. O cantor, compositor e produtor — que já conquistou o público com sucessos como “frequente(mente)” (com Pabllo Vittar), “TOKYO”, além de colaborações expressivas com nomes como Johnny Hooker, Carol Biazin, Alice Caymmi, entre outros — apresenta agora seu mais novo single, “Impostor”, que acaba de ser disponibilizado nas plataformas de música.

Formado em produção sonora pela UCLA, CHAMELEO construiu uma trajetória sólida no mercado, acumulando uma base fiel e altamente engajada: no Spotify, são mais de 15,7 milhões de streams apenas nas suas cinco faixas mais ouvidas; enquanto no YouTube, seu canal ultrapassa 14,9 milhões de visualizações totais, reforçando o sucesso de seus projetos como experiências audiovisuais completas.

Composta em parceria com Jenni Mosello, a faixa aposta em uma sonoridade envolvente definida pelo próprio artista como um “reggaetonzinho triste”, misturando batidas dançantes com uma lírica de extrema vulnerabilidade e profundidade emocional.

A produção de JVCK — nome por trás de trabalhos aclamados na cena R&B e de colaborações com artistas como Jean Tassy, Jade Baraldo e Tuyo — mergulha no conflito interno entre o desejo de viver um amor e a autossabotagem. “Impostor” dá voz àquela barreira interna que, na tentativa de proteger o coração, acaba destruindo oportunidades reais de conexão.

“O impostor na verdade vive dentro de mim — e de todos nós. Ele é o medo de acreditar e se entregar pro amor”, reflete CHAMELEO sobre a mensagem central da obra.

Chameleo e a narrativa que atravessa o tempo

O lançamento ganha ainda mais força com um videoclipe de grande porte dirigido por Gabriel Galvani. Com textura nostálgica e gravado em película, a produção é ambientada na década de 1950 e narra um amor proibido entre dois homens, vivido secretamente dentro de uma igreja.

A narrativa atravessa o tempo e apresenta o protagonista, já no presente, como um cantor de bar itinerante. Em suas canções, ele carrega as memórias desse romance que nunca conseguiu abandonar. O clipe atua como um espelho para a letra: o “impostor” visual é a personificação da fragilidade humana diante de sentimentos que a sociedade — ou a própria mente — tenta reprimir.