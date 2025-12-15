Clarissa transforma recomeços em som no álbum “Tantas Formas de Dizer Adeus”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Há álbuns que chegam como um vento novo entrando pela janela: silenciosos, inevitáveis, mudando a temperatura de tudo ao redor. Assim se anuncia “TANTAS FORMAS DE DIZER ADEUS”, o aguardado terceiro álbum de estúdio de Clarissa, acaba de chegar como um rito de passagem e um salto rumo ao que a artista chama de seu próprio “pop/rock do futuro”. Depois de um período de recolhimento, reinvenção e maturação, a cantora carioca emerge com um trabalho que traduz o respiro, a coragem e a clareza do recomeço.

Pela primeira vez em seus quatro anos e meio de carreira, Clarissa teve o tempo como cúmplice e não como inimigo. O resultado é um projeto com 12 faixas, que pela primeira vez carregam a sensação plena de identidade artística. “Para mim, é como se fosse o meu primeiro projeto. Esse é o primeiro álbum que eu fiz com bastante tempo. Foi a primeira vez que eu consegui ter esse cuidado”, revela. O trabalho surge como um ponto de virada emocional e estético.

A nova era também chega aos palcos. O show de lançamento acontece no dia 30 de janeiro de 2026, no Cine Joia, em São Paulo, com ingressos já disponíveis. O encontro marca a estreia ao vivo dessa nova fase, onde a cantora indicada ao Grammy Latino de 2022 como “Artista Revelação” promete apresentar ao público uma estética sonora que mistura nostalgia, frescor e ousadia. Como se o rock e o pop conversassem com o futuro através de uma lente analógica.

No centro desta transformação está a faixa “coincidentemente (tirando certas coisas)”, um pop rock leve, divertido e despretensioso, que Clarissa descreve como uma síntese de sua busca atual: desafiar clichês do gênero sem perder o espírito lúdico. A música nasceu da tensão novelesca entre dois amigos apaixonados: um amor platônico-impossível-indefinido, comum e extraordinário ao mesmo tempo. “É a faixa foco do álbum, um pop rock divertido e fresco, sem se apegar ao que o gênero pode trazer no imaginário da pessoa comum, é o pop/rock do futuro”, reflete.

A arquitetura sonora do futuro

Musicalmente, o álbum encontra sua bússola em “Eu Fim, Você Início”, faixa que serviu de ponto de partida para a identidade do projeto. É a partir dela que Clarissa costura um universo que combina texturas analógicas, delicadeza pop e riffs que conversam com a herança do rock. Tudo filtrado por uma assinatura própria, mais madura e expansiva.

“TANTAS FORMAS DE DIZER ADEUS” transita com fluidez entre rock, pop rock, indie pop, indie rock e lo-fi, incorporando referências diversas que vão de Rita Lee, retomada na psicodelia e na irreverência das letras, a The Strokes, Chris Isaak, New Order, Bloc Party e até nuances do pop francês. A artista busca, acima de tudo, uma estética que respeita suas raízes, mas mira sempre no imprevisível. Uma construção moderna que provoca, seduz e se recusa ao óbvio.

Para isso, ela conta com um time de produtores que ajudou a esculpir a amplitude de seu futuro sonoro: Iuri Rio Branco (Liniker, Marina Sena), Felipe Bade (colaborador recorrente de Paul Ralphes), e a dupla Pedro Lucas e Enzo Dicarlo (Marina Sena). A faixa-título do álbum ainda ganha um clipe dirigido por Bruno Desacato, responsável por visuais de shows da Duda Beat e fashion films para Fort Actress, mergulhando a narrativa em uma estética moderna, leve e quase cinematográfica.

Entre despedidas, cidades e recomeços

Liricamente, o novo álbum é atravessado por deslocamentos externos e internos. A mudança de Clarissa do Rio de Janeiro para São Paulo ecoa nas letras com sutileza, como um espelho das sensações que acompanham o ato de reconstruir a própria vida em uma nova cidade. Solidão, estranhamento e descoberta se misturam em versos que narram o que significa começar de novo.

A faixa “Voltas e Voltas” é um dos exemplos mais delicados desse processo. Embora soe como uma narrativa romântica, sua verdadeira protagonista é São Paulo: sua pressa, seus círculos infinitos, seus encontros que nunca duram e suas esquinas que sempre cobram alguma entrega emocional. É a cidade como metáfora e como personagem.

Com todas as letras assinadas por Clarissa, o álbum se torna também sua obra mais íntima. É o diário de uma jovem artista em expansão, buscando entender quem ela é enquanto abraça o caos e a poesia de uma cidade como São Paulo que, aos poucos, começa a chamar de lar.

Primeiro show da nova era acontece em São Paulo

A estreia ao vivo dessa nova fase acontece justamente em São Paulo, cidade que atravessa o novo álbum como cenário, metáfora e espelho emocional. No dia 30 de janeiro de 2026, Clarissa sobe ao palco do Cine Joia, um dos espaços mais emblemáticos da cena independente paulistana, para apresentar ao público as camadas desse recomeço. O show marca não apenas o lançamento oficial de “TANTAS FORMAS DE DIZER ADEUS”, mas também a consolidação de sua relação afetiva com a capital, que vem moldando sua escrita, seu olhar e sua sonoridade desde a mudança do Rio.

A troca com São Paulo, especialmente com o público paulistano, se tornou parte essencial desse processo. Foi caminhando pelas ruas da cidade, lidando com a solidão, com o ritmo acelerado e com o brilho inquieto da metrópole que Clarissa transformou vivências em canções. Algumas sutis, outras explícitas, todas marcadas pelo impacto desse deslocamento. No Cine Joia, esse movimento se completa: as músicas voltam ao lugar que as inspirou, agora ressignificadas pelo encontro com quem acompanhou de perto sua transição.

SERVIÇO

Show de lançamento do álbum “TANTAS FORMAS DE DIZER ADEUS”

Cine Jóia (Praça Carlos Gomes, 82 – Sé, São Paulo/SP)

30/01/2026

Ingressos: https://shotgun.live/events/clarissanocinejoia