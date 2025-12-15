Do dark à luz: DAY LIMNS celebra recomeços no single “Sol”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A trajetória de DAY LIMNS nunca foi linear, mas sempre foi intensa. Conhecida por mergulhar fundo em suas emoções e na estética dark, a artista, que ganhou projeção nacional após sua participação no The Voice Brasil (TV Globo), onde chegou à final, agora emerge com uma nova perspectiva. Essa trajetória intensa a levou a palcos grandiosos, como o do Lollapalooza Brasil em 2023. Com uma carreira marcada pela exploração profunda das emoções, DAY LIMNS agora sinaliza um novo e poderoso ciclo com o lançamento de “Sol” no dia 12 de dezembro, uma faixa que, ao invés de rejeitar a escuridão que a alicerçou, a reconhece como a fundação de sua força, permitindo que a artista emerja com uma nova e inegável luz própria. O lançamento representa o momento em que, ao revisitar suas sombras, DAY percebe a potência que existe nelas — e como elas se tornaram base para seu brilho.

“Sol” nasce de um desejo real de reconexão, mas carrega a maturidade de quem entende que a luz só existe porque há contraste. A música propõe uma ambiguidade intencional: ora um diálogo com o outro, ora um monólogo interno sobre o próprio corpo e a própria história. É a prova sonora de que o processo de viver suas “sete vidas” — e sobreviver a cada uma delas — não a desgastou, mas a fortaleceu.

“‘Sol’ é sobre deixar a luz entrar nas estruturas internas que eu mesma construí ao longo do tempo, nas sombras. É sobre estar viva, sentir o agora num estado máximo de presença sem ser regida pelos traumas”, reflete a artista.

De São Paulo ao Rio: a construção da sonoridade

A construção de “Sol” espelha essa integração entre densidade e leveza. A ideia surgiu em São Paulo, em um momento introspectivo e urbano, refletindo sobre as estruturas que ela mesma ergueu. Porém, foi no Rio de Janeiro, ao lado do produtor Marcel (Ternário), que a faixa ganhou vida.

A sonoridade final traduz calor e presença, mas mantém a assinatura inconfundível de DAY LIMNS. Ela não abandonou as sombras; ela aprendeu a dançar com elas sob a luz do sol. A produção reflete uma artista que não precisa mais escolher entre ser profunda ou ser leve — ela é ambas.

“É um ritual de entendimento, ao mesmo tempo que reconheço que não preciso me tornar uma versão estendida de quem eu fui, desse eu entendido. Abro espaço para o novo, pro desconhecido. ‘Sol’ é sobre estar viva e reconhecer que a experiência de estar na minha própria pele é divina”, explica DAY.

Antes mesmo de chegar às plataformas, a energia de “Sol” já foi compartilhada em um momento intimista. No dia 28 de novembro, DAY LIMNS esteve na Rádio Mix para celebrar seus 7 anos de carreira. Durante o evento exclusivo, ela presenteou os fãs com uma surpresa especial: a primeira performance ao vivo e inédita de “Sol”. A apresentação funcionou como um ritual simbólico, conectando o marco de sete anos de estrada à compreensão das “sete vidas” que formam sua obra, reafirmando o compromisso com essa nova fase mais solar.

Pocket show gratuito no Starbucks Sessions

No dia 14 de dezembro, às 15h30, DAY LIMNS leva essa energia da nova era ao público em um pocket show gratuito na Starbucks Berrini, em São Paulo, como parte do projeto Starbucks Sessions. Gratuito e de atmosfera intimista, o evento marca a primeira apresentação pública de “Sol” após o lançamento oficial, criando uma ponte direta entre o conceito da faixa e a vivência coletiva com os fãs. Entre sucessos que moldaram sua identidade e o frescor da nova fase, DAY transforma o encontro em um rito de passagem: um momento solar que celebra seus 7 anos de carreira e anuncia com força o capítulo que começa agora.

“A ideia de tocar em um lugar tão aconchegante quanto a Starbucks, que é esse nosso ‘terceiro lugar’, é muito especial. A música, assim como o café, gera conexão, acorda a gente e cria momentos. Estou super empolgada para levar a energia do meu show para a Starbucks Sessions e dividir esse momento íntimo com o público!”, afirma DAY LIMNS.

O número 7 e a simbologia

A escolha de DAY LIMNS por celebrar 7 anos de carreira — e não os tradicionais 10 — carrega um significado que atravessa estética, narrativa e espiritualidade. Na numerologia, o número 7 simboliza ciclos de profundidade, autoconhecimento e revelação — não necessariamente um fim, mas uma compreensão ampliada do caminho percorrido. Essa simbologia dialoga diretamente com a trajetória da artista, marcada por sete fases intensas de reinvenção que ela mesma descreve como “sete vidas”: períodos distintos que moldaram sua sensibilidade e fortaleceram sua identidade criativa.

Ao celebrar esse marco, DAY reconhece que compreender essas etapas é tão importante quanto vivê-las — porque é desse entendimento que sua nova era nasce.

“Quando percebi que minha história tinha sido vivida em sete capítulos, entendi que esse não era um fim — era um espelho. ‘Sol’ nasce desse reconhecimento: o de que minhas sombras não me seguram mais. Elas me sustentam”, reflete a artista.