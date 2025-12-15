BALARA e Mar Aberto unem fé e sensibilidade no novo single “Mais Além”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Spotify Wrapped 2025 coroou um ano de expansão para BALARA, que acumulou 3,5 milhões de ouvintes, ultrapassou 22 milhões de streams e alcançou fãs em 164 países. O resultado expressivo consolida o artista como um dos nomes mais consistentes da nova cena da MPB, mantendo sua base fiel enquanto amplia horizontes e conexões mundo afora. Com mais de 1 milhão de horas escutadas, BALARA reafirma seu lugar no streaming com um repertório que equilibra sensibilidade, poesia e melodias marcantes. E tem mais novidade vindo aí:

A primeira nota de “Mais Além” parece surgir como um clarão em meio à escuridão. Daqueles que não iluminam tudo, mas revelam exatamente o que precisamos ver. É nesse instante entre sombra e horizonte que nasce a parceria de BALARA com o duo MAR ABERTO, que acaba de chegar às plataformas, guiada por uma sensibilidade que transforma a fragilidade em luz. Composta por Luccas Trevisani, a faixa é um manifesto suave sobre coragem diante da finitude, sobre a fé que se levanta mesmo quando o chão ameaça ceder.

Produzida por Thiago Mart, Flávio Ferrari e o próprio Luccas Trevisani, “Mais Além” carrega a delicadeza dos encontros que se fazem por dentro. Com currículos que passam por parcerias com TIÊ, Vicka, Lorenza Pozza, Lizandra, Pedro Salomão e João Mar, os produtores escolheram a simplicidade como gesto: violões que respiram e arranjos que se colocam a serviço do sentimento, deixando espaço para que cada palavra encontre sua morada.

A canção nasce de uma história real e profunda. “Escrevi ‘Mais Além’ em um dos momentos mais difíceis da minha vida, quando meu pai lutava contra a leucemia e o médico da UTI falou que ele só tinha mais 2 dias de vida. É sobre a fé que nos mantém de pé quando tudo ao redor parece ruir“, revela BALARA. A escolha do feat com o MAR ABERTO veio da afinidade imediata: antes mesmo de conhecerem a história da letra, Thiago e Gabriela já se emocionaram com a primeira audição. Depois de saberem da narrativa por trás da composição, a certeza apenas se ampliou. “De todas as versões já gravadas, essa é a que mais me emociona”, diz BALARA.

O clipe dirigido por Isadora Baptista materializa essa poesia íntima em linguagem visual. Gravado em um apartamento retrô no centro de São Paulo, tendo a Catedral da Sé como silenciosa guardiã ao fundo, o vídeo atravessa três atmosferas: a solidão de BALARA recriando o momento em que escreveu a canção; a aparição quase espiritual de Thi e Gabi, traduzindo o papel simbólico da fé; e a comunhão final entre os três artistas, onde a esperança deixa de ser individual e passa a ser compartilhada. O resultado é um retrato sensível da vulnerabilidade humana diante da perda e da luz que insiste em permanecer.

Assim, “Mais Além” não é apenas uma faixa: é um ponto de virada, um alento que se desdobra entre dor e transcendência. Um capítulo que honra o passado e, ao mesmo tempo, abre caminho para o que está por vir na jornada solo de BALARA: uma travessia que busca o essencial, a verdade e o que não se explica, apenas se sente.

“Acusticamente” — um mergulho no essencial

Mais do que uma série de versões desplugadas, “BALARA – Acusticamente” é um projeto que busca reencontrar a natureza acústica essencial da canção. Gravado no interior de São Paulo, o projeto reúne 50 faixas e videoclipes registrados em 8 cenários diferentes ao longo de apenas 5 dias, valorizando a simplicidade dos novos arranjos e texturas. Cada espaço escolhido age como extensão da música, criando paisagens sonoras que atuam como ponte entre o íntimo e o amplo.

Distribuído em quatro volumes — o primeiro previsto para janeiro de 2026 — o projeto reúne tanto músicas autorais quanto clássicos nacionais e internacionais, todos reinterpretados em novos arranjos que traduzem leveza e profundidade. É a busca de BALARA pelo essencial: voz, violão e o espaço para o que não se explica, apenas se sente.

A estética minimalista não significa ausência, mas sim expansão daquilo que já é grandioso por si só. Cada nuance é uma nota, cada respiração é uma atmosfera, cada nota da melodia revela o desenho emocional da composição. O resultado é um conjunto de registros que não apenas revisitam o passado, mas também abrem portas para novas leituras, sentimentos e significados.

A participação do duo MAR ABERTO no projeto reforça a vocação colaborativa e sensível que acompanha a caminhada de BALARA. A transição para a carreira solo se consolida aqui não como ruptura das sonoridades dos primeiros álbuns, mas como expansão daquilo que sempre foi como artista, mas ainda não havia revelado ao mundo: um movimento de corpo, alma e memória em respeito aos seus sonhos e à sua própria verdade artística.

A ascensão de BALARA e os números, segundo o Spotify Wrapped 2025

A ascensão de BALARA pode ser vista de acordo com os resultados do Spotify Wrapped 2025, que coroou um ano de expansão para o artista. Foram mais de 3,5 milhões de ouvintes, além de ter ultrapassado 22 milhões de streams e alcançado fãs em 164 países.

No ranking das faixas mais ouvidas, “Algo Me Diz” lidera com 5,4 milhões de streams, seguida por “Sonhos” (2,8 mi), “Deixa Ela Voar” (2,5 mi) e “Alguém Pode Dizer” (2,3 mi), demonstrando a força de diferentes momentos de sua discografia. Canções como “Seu Anjo”, “Grão” e “Se Eu Morasse em Você” também aparecem entre as preferidas do público, assim como “Coração”, “Recomeço” e “Quem Nunca?”, evidenciando um catálogo diverso que acompanha o artista em sua jornada crescente.

O Wrapped deste ano confirma: BALARA vive um ciclo de amadurecimento criativo e de alcance cada vez maior.