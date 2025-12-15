KING Saints reúne feats de peso na mixtape “Músicas para Marolar”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

KING Saints, agora, chega pra gastar onda. A artista de Duque de Caxias apresenta “Músicas para Marolar”, uma mixtape que é a definição sonora daquele rolê que começa com “vamos tomar só uma?” na Lapa e termina com o sol nascendo num baile aleatório.

Com uma estética disruptiva e cheia de novidades, o projeto é um manifesto da boemia carioca vista pelos olhos de quem cruza a cidade em busca da marola perfeita. É Caxias invadindo a Zona Sul, é o suor do baile misturado com a brisa da praia.

Uma salada mista (e ousada) de gêneros Funk 150 BPM dando match com Afrobeats? Tem. House virando Tamborzão? Também. O som é uma bagunça organizada que reflete a cabeça da artista e a noite do Rio. “Músicas para Marolar” vai de 2021 até semana passada, costurando influências como quem monta um setlist no meio da festa.

A lista de chamada da KING Saints (vulgo: O Bonde)

KING Saints não economizou nos contatinhos. A ficha técnica parece line-up de festival. É um encontro de gerações, do underground ao mainstream, provando que na mesa de bar da KING cabe todo mundo. O time conta com pesos pesados e revelações: Tuyo, Papatinho, Rincon Sapiência, Bixarte, Mulú, Day Lins, Dorneles, Mac Júlia, Los Brasileiros e mais uma tropa formada por Pocket, Jamé, Nina, Detona Cry, Smu, Traemme, DMX, Neno, Tutti e Pharfa.

“É um projeto despretensioso, papo reto. Quis passar a energia real dos encontros no Rio. Reuni amigos, produtores, gente que admiro… É uma reunião de bar que virou música”, dispara KING Saints.

Para o visualizer, nada de estúdio fechado e carão ensaiado. Sob a direção de Porto, a equipe invadiu a festa “Roda de Som”, no bucólico e caótico bairro do Catete. O DJ Seven soltou a mixtape na íntegra para um público que nunca tinha ouvido as faixas. O resultado? Reações genuínas, dança improvisada e a vibe de um bailão de verdade. O que você vê na tela é o que aconteceu: sem cortes, sem filtro e com muita marola.

Sobre KING Saints:

Nascida em Duque de Caxias/RJ, KING Saints não precisou pedir licença para entrar no jogo: chegou vestindo ironia e transformando seu berço carnavalesco em combustível para o pop brasileiro mais ousado e sem filtro da cena. Depois de brilhar no Palco Favela do Rock in Rio em 2019, a convite de Marcelo Dughettu. O EP Travessia veio no ano seguinte como cartão de visita, mas foi nos feats com Elza Soares, Negra Li, Karol Conká, Luísa Sonza e IZA — duas vezes indicada ao Grammy Latino com o álbum AFRODHIT — que KING consolidou sua assinatura: uma mistura de deboche e autenticidade que ninguém consegue imitar.

E se alguém ainda achava que ela ficaria apenas nos bastidores, compondo para grandes artistas durante mais de uma década, KING ganhou os holofotes em grande estilo. Seu primeiro álbum autoral, Se Eu Fosse Uma Garota Branca, é um soco de ironia bem-humorado na cara da mesmice, costurado com letras afiadas e uma sonoridade que desafia rótulos. Entre uma indicação e outra ao Grammy Latino, a dona da voz e da caneta assinou a trilha sonora do filme “O Velho Fusca” que chegará aos cinemas no início de 2026.

KING Saints não precisa de introdução. Com um legado que inclui feats históricos, colaborações como compositora para nomes de peso e indicações ao Grammy Latino, ela é uma das vozes mais autênticas e estabelecidas da cena. “Músicas para Marolar” é a celebração dessa autoridade e maturidade, onde a artista reafirma que está no comando. #KINGtá no som, no corpo e na marola.