Nick Souza aposta em reggaeton trilíngue no single “Perreo”

Unindo a atitude do Latin Urban, a finesse do R&B de Toronto e a energia inconfundível das raízes brasileiras, o artista Nick Souza anuncia o lançamento de seu novo single, “Perreo”. Já disponível em todas as plataformas, a faixa é uma aposta ousada e inovadora: um reggaeton trilíngue (português, espanhol e inglês) feito sob medida para as pistas de dança.
Produzida pela dupla Los Playmakers (Alejandro Rojas e Daniel Tortos), grandes nomes da produção urbana no Canadá, a música captura a essência do flerte noturno. Com graves pesados e percussão sensual, “Perreo” evoca o carisma global de ícones como J Balvin e Anitta, mas com a assinatura única de Nick: um artista que transita fluidamente entre culturas.
“Perreo é uma música de balada. Tem vibe de festa e de romance noturno, então acho que é o lançamento perfeito para o final do ano porque, no final das contas, final do ano é clima de festa,” comenta Nick Souza.
Clipe
Acompanhando o single, Nick Souza revela um videoclipe que carrega um conceito especial de “Arquivo Perdido”. Gravado em 2022 em uma mansão próxima às Cataratas do Niágara, no Canadá, o vídeo foi dirigido por Dragan Andic (The 97), diretor renomado por trabalhos com estrelas globais como Chris Brown (“Don’t Give it Away”).
Com uma estética vintage e qualidade cinematográfica, o clipe permaneceu guardado até o momento certo. “Essa energia, juntamente com a revelação desse clipe ‘arquivo perdido’, vai dar uma sensação enorme de throwback e reflexão. Mesmo sendo um lançamento fresco, o clipe pede pra gente relembrar o passado, o que também encaixa com a vibe de final de ano: relembrar as nossas conquistas e como crescemos e evoluímos,” explica o artista.
A produção visual não apenas ilustra a música, mas posiciona Nick como um artista com bagagem internacional, mostrando uma caminhada sólida na indústria e a capacidade de entregar obras audiovisuais de grande estrutura.
Conexão Canadá-Brasil
A colaboração com Los Playmakers nasceu de forma orgânica na Fanshawe College, em London (Ontário), onde Nick, Alejandro e Daniel cursaram Music Industry Arts. Sendo os únicos latinos da turma, a conexão foi instantânea, resultando em uma sonoridade que desafia fronteiras.
“Já vemos vários artistas fazerem Reggaeton em inglês, português e espanhol somando através de feats, mas isso tudo vindo de um artista só nunca foi visto em momento algum no mercado,” destaca a equipe do artista. “Perreo” prova que Nick Souza incorpora a verdadeira união das Américas, influenciado por nomes como Drake, Bad Bunny e The Weeknd.
SOBRE NICK SOUZA
Nick Souza é um artista brasileiro radicado no Canadá que atua como uma ponte cultural entre as Américas. Formado pela Western University e em Music Industry Arts pelo Fanshawe College, Nick combina uma base técnica sólida com uma visão artística global. Sua sonoridade funde a atitude do Latin Urban, a finesse do R&B de Toronto e a energia inconfundível das raízes brasileiras, resultando em composições trilíngues (português, inglês e espanhol).
Com uma trajetória ascendente, Nick venceu o prêmio de “Melhor Performance de Rap/Hip-Hop” nos International Portuguese Music Awards em 2022 com o single “Light Show”. Após colaborar com nomes como Dan Brodbeck e produzir para a cena canadense, ele agora se une aos produtores Los Playmakers para explorar novas fronteiras no Reggaeton. Em 2025, Nick consolida um novo ciclo artístico, entregando produções audiovisuais cinematográficas e se firmando como um artista inovador, inspirado por ícones como Drake, Anitta e Bad Bunny.