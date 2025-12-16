Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (16/12)

CRIME E LEGALIDADE

Data estelar: Sol e Saturno em quadratura.

O crime organizado é uma potência econômica inegável, e como dinheiro é a divindade reverenciada dentro de todos os espectros religiosos e ateus, seria impossível que, ao longo do tempo, os lucros do crime não tivessem se misturado aos lucros produzidos dentro da legalidade.

Assim, chegamos a 2026 atingindo o ápice da cultura em que não se pode mais diferenciar facilmente o crime da legalidade porque, todo mundo sabe, havendo dinheiro suficiente de por meio para bancar escritórios de advocacia e mexendo nos pauzinhos aqui e lá, é possível se safar de qualquer crime, não acontecendo o mesmo com as pessoas comuns.

É nesse ritmo que a civilização deixa de merecer o nome que leva para se transformar numa paródia que só é capaz de aplicar a força da lei a quem tiver recursos financeiros escassos.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Muitas coisas que ocorreram poderiam ter sido administradas de forma diferente, mais sábia talvez, mas a essa altura dos acontecimentos é melhor não enredar a mente com raciocínios de arrependimento. Bola para frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Na hora em que era para tudo andar fluído e simples, as coisas se complicam, porém, não definitivamente, por isso, melhor não se apressar a amargar o coração por contrariedades que, com certeza, não serão duradouras.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As encrencas que as pessoas armam não devem ser socializadas, como se você fosse responsável direto pelo que elas fazem. É preciso separar as coisas com sabedoria para não assumir o dever de consertar o que não é seu.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nesta parte do caminho tudo, até as coisas mais miúdas, adquire um significado enorme, e é por isso que muitas pessoas se melindram com gestos e palavras que, de outra maneira, passariam despercebidos. Atenção a isso.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Querendo fazer a coisa certa, é imprescindível que você preste mais atenção do que a normal, porque as pessoas andam bastante desorientadas e nem sempre entendem os movimentos de boa vontade alheios. É por aí.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ainda que você encontre dificuldades no começo de seus projetos, isso não há de ser interpretado como um sinal de que nada dará certo. Melhor que as dificuldades aconteçam no início do que no fim. Tudo dará certo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Em muitos casos, você complica as coisas inadvertidamente, com a boa intenção de se esclarecer. Acontece que no impulso do esclarecimento, você tenta identificar as pessoas que complicam, e aí começa todo o conflito.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Quando tudo pareça estar sob controle, procure revisar seus passos novamente, porque do jeito que as coisas andam, seria muito difícil que tudo estivesse mesmo sob controle. Há uma dose enorme de imprevisibilidade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Suas determinações hão de prevalecer, mas não na pancada, porque desse jeito as reações só complicariam a cena. Suas determinações prevalecerão na mesma medida em que sua alma saiba se movimentar com diplomacia.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Não há perspectiva de real descanso para a alma que fica se preocupando com questões que nem daria para acertar no momento. Procure se desvencilhar dessas preocupações da melhor maneira possível. Descansar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Quando as pessoas aconselharem você em certo sentido, mas com palavras de advertência e até assustadoras, procure respirar fundo e seguir em frente se orientando pela sua própria intuição. Nem todo conselho é bom.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É tanta gente afirmando que tudo na vida requer esforço e desgaste, que parece ter se tornado normal aceitar que o sofrimento seja inevitável. Porém, a alma não se dobra, se rebela contra esse inevitável destino.