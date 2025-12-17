Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (17/12)

APLACAR O MEDO

Data estelar: Lua Vazia das 12h23 até 13h39 HBr

Quem tem muito tem também medo de perder o conquistado, quem perdeu o conquistado tem medo de não se recuperar, quem não tem nada a perder, tem medo do desamparo; as circunstâncias são diferentes, porém, todas estão unidas pelo mesmo fio de meada, o medo.

Se um dia, no alvorecer de nossa humanidade, o medo era uma função biológica de preservação da existência, à medida em que fomos nos tornando seres abstratos, descolados da realidade concreta, o medo se converteu num enigma difícil de decifrar, porque perdeu sua função preservadora para se transformar numa tortura que nenhuma circunstância, feliz ou infeliz, parece capaz de aplacar.

Não há sabedoria alguma em tomar decisões pautadas pelo medo, melhor aplacar sua virulência antes de qualquer decisão.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Enquanto a mente voa longe, o corpo tem dificuldade de suportar tudo que precisa ser feito de imediato. Essa discordância precisa ser tratada com sabedoria, para que sua alma não pretenda ir além do possível.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Apesar de que o pensamento positivo e as palavras de motivação são forças de grande impacto, se a sua alma ficar só nelas acabará se decepcionando. É preciso agregar uma atuação concreta para fundamentar as palavras.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É bom ouvir palavras de alento, mas é melhor manter o bom senso para não confundir votos de felicidade com realidades consumadas. Considere o seguinte, esta é a época do ano em que as pessoas se enchem de esperança.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A criatividade é a virtude imprescindível para dar conta do recado que sua alma assumiu nesta parte do caminho. Por isso, em vez de repetir fórmulas que deram certo outrora, procure inovar em cada detalhe. Aí sim!

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É sinal de espiritualidade tentar fazer o bem e se sacrificar nesse sentido, porém, é preciso manter o discernimento bem afiado, para selecionar direito as pessoas por quem sua alma vai se sacrificar. É por aí.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Busque sua turma, porque tudo que de melhor sua alma pretende realizar depende de colaboração. Busque sua turma, e não terceirize essa busca ao algoritmo das redes sociais, mas procure encontros presenciais. Aí sim!

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As pessoas se desejam coisas muito boas e positivas nesta parte do ano, mas seria melhor que fizessem algo positivo para elas e para as outras com que se relacionam, em vez de deixar tudo para a teoria das palavras.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Mesmo que esse entusiasmo irracional que toma conta de sua alma de vez em quando aponte numa direção que você saiba ser virtualmente impossível, ainda assim está valendo, pela natureza do bom sentimento que evoca.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Permita-se fazer brincadeiras inocentes e tolas, como se você voltasse a ser criança, mas preste atenção na reação das pessoas, porque muito provavelmente nem todas elas aceitam as brincadeiras. É assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Querendo fazer o bem, talvez você atropele um pouco os fatos e as pessoas não recebam bem sua bênção. Não importa, nesta parte do caminho é preciso você atuar de acordo com os impulsos mais íntimos do coração.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Evite carregar nas suas costas a dor do mundo, é preciso separar direito o que é seu e o que é de outras pessoas, porque como as coisas andam bastante confusas no cenário do mundo, selecionar direito é imprescindível.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O entusiasmo é sagrado, quanto mais a alegria! Porém, é nesses momentos que a gente perde o bom senso também, portanto, agora que as coisas parecem se abrir com luz e amplitude, mantenha a cabeça no devido lugar.