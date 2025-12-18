Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (18/12)

O PROGRESSO DO CRIME

Data estelar: Vênus e Júpiter em quincunce.

O crime, além de acontecer com sua violência explícita, também se cobre de gestos sedutores para aliciar suas vítimas e as explorar até as exaurir, sem se importar com as consequências devastadoras.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Não apenas isso seria repreensível do ponto de vista da experiência pessoal, como ainda agrega um peso a mais na crise de confiança em que nossa civilização se encontra, e sem confiança básica no relacionamento interpessoal, a civilização perde seu sentido.

E não adianta culpar o progresso do crime à falta de educação ou à miséria, há pessoas ricas que são criminosas, há governos inteiros, supostamente baluartes da moralidade, que se dedicam a cometer crimes, esse estado de coisas é resultado de nossa humanidade se distanciar da vida espiritual, subvertendo o valor real das coisas e pessoas.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Para você não se decepcionar com os resultados é preciso ter em mente as limitações insuperáveis, e evitar dar continuidade a confrontos que não levam a nada. Faça o que esteja ao seu alcance e diminua suas expectativas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Sua alma repete a si mesma que está tudo bem, mas as coisas não ficam bem pelo poder da palavra, mas pela atuação consciente e prática que você empreender. Não se esqueça, palavras positivas são boas, ações são melhores.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Provavelmente, as pessoas que oferecem conselhos são muito bem intencionadas, mas isso não significa que digam coisa com coisa. Tenha em mente que diante de todos os votos que as pessoas emitem, poucos são verdadeiros.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Assumir a responsabilidade de colocar tudo em ordem e agradar às pessoas resulta numa tarefa colossal. Talvez essa escolha seja sábia, apesar das dificuldades, mas isso sua alma só saberá depois dos resultados.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os sacrifícios que você faz para agradar e fazer o bem nem sempre serão reconhecidos, e a falta de reconhecimento chegará um dia a provocar mágoas. Mantenha isso em mente, para selecionar direito por quem se sacrificar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Selecione direito as pessoas que você quer aproximar e se dedique a essa aproximação, não apenas agora, como também nos meses vindouros. As pessoas andam distraídas e dispersas, não será fácil as congregar. Em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os votos de felicidade que as pessoas trocam neste momento do ano são muito positivos e devem ser respeitados, porém, se elas não atuam em consonância com o que dizem, é melhor ficar com os fatos e não com as palavras.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Nem sempre é necessário se ajustar à racionalidade, às vezes a alma precisa viajar longe em visões que ela sabe serem virtualmente impossíveis de realizar, mas que, mesmo assim, brindam com conforto e esperança.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As brincadeiras tolas também são úteis, porque relembram um estado de infância que a realidade do dia a dia, com seus deveres e obrigações, parece negar. Voltar a ser criança é uma bênção, se permita isso.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O bom trato entre as pessoas tem se tornado tão raro que, quando acontece, as pessoas estranham. Mesmo assim, se você sentir o impulso íntimo de fazer o bem a alguém, siga o impulso se desapegando dos resultados.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Organizar tudo para que fique do jeito que sua alma gosta não seria tão difícil se houvesse a devida ajuda, porém, apesar de as pessoas se mostrarem com muita boa vontade, mesmo assim na hora da ajuda elas desaparecem.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É preciso manter a cabeça no devido lugar para não perder o bom senso e tomar decisões precipitadas, só para seguir o fluxo dessa alegria, tão bonita, tão sagrada, mas que oculta segundas e terceiras intenções.