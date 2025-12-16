Zuza aposta na fusão de samba e rock para embalar o verão 2026

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O cantor e compositor paulistano ZUZA acaba de lançar seu mais novo projeto, o EP “Samba De Praia“. O trabalho consolida a assinatura de ZUZA ao misturar a essência do samba e do pagode com a sonoridade e os beats da música urbana, trazendo, desta vez, uma estética inédita e orgânica com a cara do verão.

Concebido para evocar a “vibe” da estação, o EP de quatro faixas promove uma fusão leve e sofisticada, que une a instrumentação tradicional da banda de ZUZA a elementos eletrônicos presentes no funk e no rap, com toques de reggae e rock.

“O EP ‘Samba De Praia’ tem uma estética mais leve, voltada para a vibe do verão, e com arranjos mais orgânicos, misturando a sonoridade da minha banda com elementos eletrônicos presentes no funk e rap,” comenta ZUZA.

Influências do rock

Um dos destaques do projeto é a faixa solo “O DIA RAIOU”. A canção inova ao trazer referências diretas do rock, sendo inspirada pela clássica “Under The Bridge” do Red Hot Chili Peppers, e utiliza metáforas poéticas para abordar temas como a saudade e a busca por bem-estar.

A alma urbana do EP “SAMBA DE PRAIA” não seria completa sem o toque dos MCs que estão bombando nas pistas e na internet. ZUZA buscou essa conexão diretamente com a produtora 4M, escolhendo a dedo MC JV, MC Leh e MC Luki para somar no projeto. A intenção era achar artistas que, além de estarem no mesmo momento da carreira e com uma visibilidade grande na rua e com o público jovem, realmente acreditassem na proposta de misturar samba e funk. ZUZA vê esses parceiros como uma aposta certeira, que vai dar um gás no trabalho e tem tudo para estourar em 2026.

“Eu escolhi os parceiros desse projeto baseado ali no meu dia-a-dia da gravadora dos 4M, entendendo quais são os artistas que estão ali no nível parecido da minha carreira, que estão a fim de dar um gás, que acreditam no meu trabalho, que estão com uma visibilidade muito grande na rua, na internet e com o público jovem, que é qual eu quero atingir. E são três artistas que têm uma previsão de muito sucesso aí para esse ano de 2026 e que vai agregar muito no meu trabalho.”

As colaborações foram estratégicas com artistas da produtora 4M (responsável por nomes como MC Pedrinho e MC IG), visando o contraste ideal para a mistura de samba e música urbana.

Produção e audiovisual litorâneo

O “Samba De Praia” foi produzido por THG, nome de relevância na história do funk paulista (tendo trabalhado com MC Daleste e MC Pedrinho), com ZUZA atuando ativamente como coprodutor dos arranjos. A captação de voz ficou a cargo de DJ Hyago.

Um audiovisual, dirigido por Victor Adelino (“Quem Tá É Noix”), chegará às plataformas na próxima semana. O vídeo captura a paisagem do litoral paulista, tendo sido gravado em uma residência no Mirante da Enseada, no Guarujá.

Sobre Zuza

Rodrigo Zuza, conhecido artisticamente como Zuza, é um cantor e compositor paulistano que vem se destacando na cena do samba e pagode contemporâneo. Iniciou sua carreira em 2004, passou por grupos como Pura Verdade e Papo Cabeça, e lançou-se em carreira solo em 2013. Seu som mistura samba com influências de funk, rock, rap e trap, criando um estilo moderno e autêntico.

Zuza também é o criador do Quintal do Zuza, evento mensal que reúne milhares de pessoas em São Paulo para celebrar a música e a cultura popular. Em 2023, comemorou 10 anos de carreira solo com o lançamento do single “Faz o Movimento”, que viralizou nas redes sociais. Com carisma e inovação, ele vem conquistando cada vez mais espaço na música brasileira e promete muito mais em 2026.

Sobre 4M

A 4M é uma das produtoras mais influentes do funk paulista e nacional, conhecida por revelar e impulsionar a carreira de grandes nomes do cenário, como MC Pedrinho, MC Kevin, MC IG e MC PH. Fundada na Zona Norte de São Paulo, a produtora se consolidou como um verdadeiro celeiro de talentos, criando conexões diretas com a quebrada e com a realidade dos jovens das periferias. Com uma estética autêntica e som marcante, a 4M ajudou a moldar a nova geração do funk consciente e ostentação, tornando-se referência tanto nas pistas quanto nas redes sociais.

Mais do que uma gravadora, a 4M funciona como um movimento cultural e um núcleo de oportunidades para artistas em ascensão. Seu trabalho vai além da música, promovendo visibilidade e transformação social através da arte. Ao mesclar vivência de rua com profissionalismo e inovação, a produtora criou uma identidade própria que influencia tendências e revela talentos com histórias fortes e letras que dialogam com o cotidiano da favela. Com uma trajetória marcada por grandes hits e nomes de peso, a 4M segue firme como uma potência no funk brasileiro.