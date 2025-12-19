Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (19/12)

O MAIOR OBJETIVO

Data estelar: Lua Nova em Sagitário.

Não há maior objetivo para nossa humanidade conquistar do que se conectar conscientemente com sua essência divina, e é para isso que o tal do autoconhecimento foi inventado, mas, como tudo o mais que acontece em nossa época, que se gaba de moderna, caiu também na banalidade.

Assim, o autoconhecimento se transformou num catálogo de sombras, demônios e perversidades, porque nossa humanidade tem essas condições ao alcance de sua percepção, e em vez de se consagrar a perceber o que, por enquanto, está além de seu alcance, sua essência divina, acomodamos o autoconhecimento na banalidade.

Fazer contato com a essência divina que nos brinda com a vida continua, mesmo assim, sendo o maior objetivo a que um ser humano pode se dedicar nesta ou em qualquer outra de suas encarnações.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Dadas as circunstâncias, não importa o quanto sua alma se entusiasme com as visões do futuro, por enquanto é melhor você se ater ao que seja possível e que esteja ao seu alcance, sem fazer muito barulho. É assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Há pessoas pesadas mesmo, mas nesta época do ano é melhor não arrumar encrenca e evitar conflitos, porque nada de bom sairia dos confrontos e, ainda por cima, seria mais difícil você se livrar dessas pessoas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Agora não é uma boa hora para iniciar confrontos, portanto, evite reagir ao que as pessoas façam e digam, melhor você aguardar por um momento mais oportuno, e tirar a satisfação que, agora, seria contraproducente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Para que tudo fique em ordem, as pessoas precisariam entrar em consenso, mas é aí justamente que a coisa pega, porque, ainda que, por uma questão de formalidades, as pessoas concordem, na prática a questão é diferente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Faça o que estiver ao seu alcance sem se deixar levar pela ansiedade de que poderia fazer mais. Este é um momento em que sua alma precisa ter sossego suficiente e se convencer de que fazendo o possível já estaria bom demais.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As pessoas encantam com promessas fabulosas, mas depois não entregam nada do que prometem. Esse movimento tem se tornado normal nos dias de hoje, mas não é nada saudável prometer e não cumprir. Mais atenção.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que começa a bater aquela ansiedade tola de que não vai ser possível dar conta do recado. Drible esses pensamentos tolos, porque são mentirosos, como sempre. Ansiedade tola.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Abra sua mente à possibilidade de que nenhum de seus planos imediatos possa ser realizado, porque o cenário anda bastante caótico, isto é, imprevisível, e quando a gente faz planos, nós queremos previsibilidade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Pior é quando a gente complica tudo inadvertidamente, sem intenção, porque, ao contrário disso, a intenção consciente seria simplificar e facilitar, para que todas as pessoas estivessem leves e alegres.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Talvez você sinta que chegou a hora de tomar algumas atitudes, porém, se você observar o cenário, o estado das pessoas e as circunstâncias, provavelmente mudará de ideia e esperará por outro momento.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Cada pessoa que falar com você dirá uma coisa diferente a respeito do mesmo assunto, e isso tende a provocar bastante confusão, justo no momento em que sua alma clama por orientação. Isso vai passar, sem problema.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Seria ideal que as coisas estivessem todas sob controle nesta época do ano, mas parece que será melhor você começar a contar o tempo de outra forma, para não se frustrar com o andamento das coisas, e seguir em frente.