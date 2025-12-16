DAY LIMNS revisita ‘The Voice’ após participar de final há 8 anos

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Referência do pop alternativo e uma das compositoras mais requisitadas do país, DAY LIMNS vivenciou um marco simbólico em sua trajetória. Exatamente oito anos após subir ao palco do The Voice Brasil como finalista, vitrine que a apresentou ao país, a artista retornou ao estúdio onde tudo começou, não apenas como espectadora, mas como prova viva de consistência e sucesso pós-reality.

A visita, realizada na última segunda-feira (15) para uma cobertura exclusiva da Universal Music Brasil, ganhou contornos de consagração: DAY trocou a tensão de ex-participante pela leveza de uma artista madura que, desta vez, assistiu à sua própria obra pautar a competição.

O retorno teve um sabor especial de déjà vu com toques de vitória. Enquanto caminhava pelos corredores que um dia percorreu como aspirante, DAY reviveu a atmosfera única do programa, agora sob uma nova perspectiva.

“Esse cenário, esse frio do estúdio… é uma coisa que eu lembro muito bem. O backstage do The Voice sempre foi gelado e estar aqui me fez sentir extremamente nostálgica”, comentou a cantora, relembrando os passos que a levaram até ali.

DAY: encontros nos bastidores e “a caneta” no palco

A noite foi de conexões. DAY aproveitou a oportunidade para interagir com o time de jurados, posando para fotos com Duda Beat e visitando o camarim de Mumuzinho. O encontro com o pagodeiro foi marcado por descontração, já que o cantor havia celebrado seu aniversário no dia anterior: “Fiquei sabendo que foi aniversário do Mumuzinho ontem e fui lá dar um abraço. A gente ficou trocando ideia, foi um prazer conhecê-lo”, relatou a cantora.

O ponto alto da noite, contudo, foi a prova inegável do impacto de DAY LIMNS na música brasileira atual. Durante as apresentações, um dos participantes escolheu interpretar Penhasco, um dos maiores sucessos de Luísa Sonza, co-escrito por DAY. Ouvir sua composição sendo defendida no mesmo palco que a revelou gerou uma reflexão profunda na artista sobre sua evolução de intérprete para uma das maiores “canetas” do país.

“Não foi a primeira vez que cantaram uma música de minha autoria num programa como o The Voice ou em outros realities, e isso sempre é uma honra. Mas, desta vez, foi especial porque eu estava presente. Estar ali, fisicamente, revivendo toda a atmosfera do programa e ouvir minha letra ecoando naquele palco… foi como assistir a um filme da minha própria história, validando tudo o que construí nesses oito anos”, revelou.

A visita ao programa acontece em perfeita sintonia com o momento atual da discografia de DAY. A artista acaba de lançar o single Sol, uma faixa que simboliza leveza e esperança, contrastando com a densidade de trabalhos anteriores.

Se há oito anos o palco do The Voice representava o medo e a adrenalina do início, hoje ele serve como espelho para uma artista madura, que transita com facilidade entre o rock, o pop e a composição de hits para estrelas como Anitta e Demi Lovato.