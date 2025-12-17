DJ Hum lança o inédito disco ‘Nos Caminhos da Música’

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O icônico DJ e produtor musical DJ Hum, figura central e um dos arquitetos lendários que moldaram a cultura hip-hop no Brasil, comemora quatro décadas de uma carreira impactante com o lançamento de seu aguardado novo álbum, Nos Caminhos da Música, já disponível nas plataformas digitais.

Esta obra, totalmente produzida pelo maestro das batidas, é um manifesto sonoro que resgata e eleva as raízes do gênero. Com um foco cirúrgico nas batidas cruas e envolventes do boom bap clássico e pinceladas sutis de R&B, o álbum apresenta flows diferenciados e uma curadoria impecável de talentos.

A produção primorosa de DJ Hum, amplamente respeitada na cena nacional e internacional, cria a base para um encontro de gerações memorável. Nos Caminhos da Música reúne ícones da velha guarda e vozes potentes da nova escola, incluindo participações de Cris SNJ, Rappin Hood, Tio Fresh, Dow Raiz, Jhayam, Lino Krizz, Motirô, PhantomDK, Goldman, Tico QDP, Pepo Nunes, Xidus Pain (UK), Camila Roman, Romer Attack, Wesley Camilo, Fernanda Cheschine, Oksaf Mandela e Dre Sampaio.

O estilo boom bap ressurge com força total neste lançamento, que é uma verdadeira mina de “ouro” old school. Mais uma vez, o consagrado produtor entrega joias do rap underground dos anos 1990, formatadas em um disco brilhante cuja produção universalmente respeitada agrada em cheio tanto aos fãs mais tradicionais quanto aos DJs e entusiastas da cultura.

As rimas afiadas e batidas envolventes, repletas de acordes que mantêm a vibe clássica, garantem a qualidade e a relevância do trabalho.

“Eu trouxe a euforia do que fazíamos nos anos 90 e codifiquei aos tempos atuais”, comenta DJ Hum sobre a essência atemporal do projeto, que solidifica ainda mais seu legado como um dos produtores mais respeitáveis e de sucesso do Brasil.

