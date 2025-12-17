Carlinhos de Jesus detalha tratamento de doença que o deixou sem andar

Carlinhos de Jesus detalha tratamento de doença autoimune que o deixou sem andar por 5 meses - (crédito: Reprodução/Instagram Carlinhos de Jesus)





Carlinhos de Jesus, de 72 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (17) para falar sobre o tratamento de uma doença autoimune rara. O dançarino enfrenta a neuro radiculopatia desmielinizante crônica. A condição afetou os movimentos e o deixou cinco meses sem conseguir andar.

O diagnóstico veio após dores intensas na perna direita. Além disso, ele passou a sentir instabilidade ao ficar em pé. Com o avanço do quadro, precisou se afastar da rotina e focar totalmente na recuperação.

Agora, o coreógrafo segue em tratamento contínuo. Ele realiza sessões frequentes de fisioterapia e hidroterapia. Ao mesmo tempo, passa por imunoterapia para evitar novas limitações. Segundo ele, o processo exige disciplina e persistência.

"É minha gente, o tratamento continua à todo vapor com muita Fisioterapia, Hidroterapia e Imunoterapia.

Desistir nem pensar!", escreveu ele ao publicar uma série de fotos onde aparece realizando o tratamento.

Com resiliência, Carlinhos de Jesus voltou a caminhar. Ainda assim, o acompanhamento médico continua. A doença não tem cura, mas o tratamento ajuda a controlar os sintomas e preservar a mobilidade.

Mesmo diante das dificuldades, o jurado do Dança dos Famosos mantém uma postura positiva. Ele reforça que não pensa em desistir. Dessa forma, segue compartilhando a evolução com os fãs e inspirando quem acompanha sua trajetória.

