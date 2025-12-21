Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (21/12)

QUAL É TEU OBJETIVO?

Data estelar: Sol ingressa em Capricórnio.

Qual é teu objetivo almejado? Dinheiro, poder, fama, saúde para desfrutar todos os anteriores? Talvez uma vida calma e sossegada à beira do mar, ou na roça, ou na floresta, cultivando teus próprios alimentos?

Não importa que forma adotar o objetivo que nossa humanidade almejar, nenhum desses se conquista com o encantamento da sorte, mas se consagrando a essa aproximação todos os dias e noites.

E ainda por cima, não importando a legitimidade dos esforços que tenham te conduzido ao objetivo almejado, quanto mais te elevares acima de teus semelhantes, mais a inveja, o ciúme e muitas outras paixões egocêntricas serão dirigidas a ti, e como o crime e a legalidade não têm mais fronteiras definidas, recairá sobre tua atuação a suspeita de que tuas conquistas não são legítimas, mas roubadas.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Aquilo que deveria ter sido de tal ou qual jeito, mas por essas loucuras que as pessoas provocam foi degringolando, adquire a partir de agora outro tom diferente, que muito provavelmente vai beneficiar seus planos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Todas as preocupações e ansiedades são amplificadas pelas pessoas, porque nas conversas só se fala a respeito de assuntos que não andam nada bem. No entanto, a luz da esperança brilha e está disponível para quem quiser.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ainda que as resistências e oposições sejam tão fortes que sua alma pense não ter como as superar, continue em frente com seus planos, driblando tudo que seja adversidade, pois, se enfrentar, vai perder muito tempo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Aquilo que não estiver ao seu alcance será o fundamento para buscar as pessoas que, com boa vontade, queiram colaborar com seus planos, e se ninguém conhecido surgir, então procure-as você entre os desconhecidos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Evite complicações na reta final do ano, prefira aceitar o que acontece e aguardar por um momento mais auspicioso para fazer valer sua vontade. Adaptar-se às circunstâncias não é você se render, é apenas estratégia.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Se você não gosta das pessoas que fizeram tais ou quais propostas, apesar de as coisas parecerem promissoras, é melhor não se comprometer com elas, porque o fator humano pesa muito no caminho. Pense nisso.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Algumas questões que você está tentando resolver talvez seria melhor deixar para o ano que vem, e colocar um ponto final nas preocupações que só aumentariam, dado não haver margem para soluções definitivas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

As discussões podem ser desgastantes, mas pelo menos avisam que há outras maneiras diferentes de se aproximar dos resultados que você pretende, e talvez seria o caso de aceitar as sugestões e as comprovar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Mesmo que ainda haja resistências e contratempos, ainda assim você não vai se frustrar na reta final do ano. Evite esperar que o céu seja de brigadeiro, porque do jeito que anda o mundo, as pessoas enlouquecem.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As dúvidas desaparecerão na mesma medida em que você colocar em prática seus planos e se aproximar de suas pretensões, pois, se continuar teorizando e refletindo, as dúvidas continuarão se multiplicando.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Faça o que você quiser, mas se envolvendo sob o manto da mais absoluta discrição, para não chamar a atenção dessas pessoas que ficam monitorando a vida alheia para apontar dedos e condenar a moralidade alheia.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Fazer o que é certo não é o mesmo do que você se abster de fazer a coisa errada, pois, enquanto as duas atitudes são necessárias, a primeira é a que vai impulsionar sua vida para o progresso e a felicidade. É por aí.