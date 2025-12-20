Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício estreia como ator

Pietro Antonelli dá um passo decisivo na carreira artística. Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, ele fará sua estreia como ator na Globo. O jovem integra o elenco de Quem Ama, Cuida, próxima novela das nove prevista para 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A escalação veio após a aprovação em testes. A informação foi revelada inicialmente pela coluna Retratos da Vida, do jornal Extra. Agora, outro detalhe ganha destaque. Pietro viverá o filho dos personagens de Flavia Alessandra e Alexandre Borges na trama.

Aos 20 anos, Pietro já tem intimidade com a exposição pública. Ele atua como modelo. Além disso, participou de campanhas de moda e beleza. Também apareceu em um comercial de automóvel ao lado dos próprios pais. Em paralelo, chegou a lançar uma faixa de trap. Agora, investe de vez na atuação.

Em novembro, durante o Rock the Mountain, festival realizado na região serrana do Rio de Janeiro, Pietro falou sobre o início no curso de teatro. Ao gshow, ele comentou a fase atual da vida profissional. "Estou focado aí. Vamos ver o que está por vir. Indo no fluxo da vida. Estou fazendo a faculdade e estou gostando muito", afirmou.

Sobre a novela Quem Ama, Cuida

Quem Ama, Cuida gira em torno de Adriana, personagem de Leticia Colin. Ela é uma fisioterapeuta batalhadora. Adriana passa a cuidar de Artur Brandão, vivido por Antonio Fagundes. O empresário é rico, solitário e conhecido pelo temperamento difícil. Ainda assim, ela conquista sua confiança.

Rodeado por familiares interessados apenas na herança, Artur toma uma decisão inesperada. Ele pede Adriana em casamento. No entanto, o plano é interrompido. Na mesma noite, o empresário é assassinado de forma misteriosa.

Condenada injustamente, Adriana encontra apoio apenas em Pedro, personagem de Chay Suede. Anos depois, ela deixa a prisão decidida a se vingar. Entre os alvos está Pilar, irmã de Artur, vivida por Isabel Teixeira.

A novela marca a volta de Walcyr Carrasco ao horário nobre, agora ao lado de Claudia Souto. Ao mesmo tempo, representa o início oficial da trajetória de Pietro Antonelli como ator, em um projeto de grande visibilidade na Globo.

O post Pietro Antonelli, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, fará sua estreia como ator em Quem Ama, Cuida foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.