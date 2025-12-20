Luana Piovani explica o que a fez deixar filho mais velho ir morar com Scooby

Luana Piovani explica o que a fez deixar filho mais velho ir morar com Pedro Scooby - (crédito: Reprodução/Tv Globo)

Aos 49 anos, Luana Piovani voltou a comentar publicamente uma decisão delicada de sua vida familiar: permitir que o filho mais velho, Dom, de 13, passasse a morar com o pai, Pedro Scooby, no Brasil. Atualmente em Portugal com os gêmeos Bem e Liz, de 9, a atriz se manifestou ao reagir a um vídeo em que Samara Felippo falava sobre os desafios da maternidade solo.

Na interação, Luana Piovani demonstrou empatia e dividiu sua própria experiência. "Comigo aconteceu um milagre, eu mandei o Dom pro pai e tudo se acalmou", escreveu, explicando que os conflitos frequentes entre os filhos afetavam diretamente sua rotina. Ela ainda elogiou a colega, afirmando: "Você sempre foi gata, mas TÁ DEMAIS!!".

O tema já havia sido abordado por Piovani em entrevista ao Fantástico. Na ocasião, ela declarou: "O meu filho mais velho não me respeitava" e reforçou seus limites ao dizer que "não me deixo ser maltratada por ninguém".

Mesmo distante, a atriz revelou que sente saudade diária, mas acredita na escolha. "Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida", afirmou, ressaltando que Dom está feliz e que Pedro Scooby assumiu ainda mais responsabilidades como pai.