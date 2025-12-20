Quem é Dudu Camargo, o campeão de A Fazenda 17 - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Dudu Camargo se consagrou como o grande campeão de A Fazenda 17, na noite desta última quinta-feira (18). O apresentador se tornou o mais novo milionário do Brasil, na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões com Duda Wendling (14,57%), Saory Cardoso (9,23%) e Fabiano Moraes (0,32%).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com uma trajetória que dividiu opiniões, e com poucos embates diretos, o eterno pupilo do saudoso Silvio Santos (1930-2024) conquistou o favoritismo do público de início, tendo sido o preferido da grande maioria desde então.

Natural da Vila Formosa, na Zona Leste de São Paulo, Dudu Camargo possui 27 anos e construiu uma trajetória de sucesso no SBT, emissora onde ganhou projeção nacional à frente, inicialmente, do Fofocalizando, como o Homem do Saco, e posteriormente, foi remanejado para o Primeiro Impacto.

Ao longo do período como contratado da emissora, Dudu Camargo chegou a apresentar o SBT Notícias. Após sua saída do canal, provocada por polêmicas, ele seguiu para a TV Meio Norte, no Piauí, onde comandou o Bom Dia Meio. Ele permaneceu na emissora até ser confirmado no elenco de A Fazenda 17.

O post Quem é Dudu Camargo? Campeão de A Fazenda 17 já se envolveu em polêmicas foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.