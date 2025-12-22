Léo da Bodega celebra tradição do frevo e preserva memória cultural do carnaval de Olinda

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Revelação da cena urbana e cultural de Olinda (PE), o cantor e compositor Léo da Bodega tem se consolidado no cenário musical brasileiro com uma carreira marcada pela fusão de gêneros e uma forte conexão com suas raízes pernambucanas.

O artista, que mescla em seu DNA artístico o trap com a rica cultura local, lançou recentemente a parceria Beija-Flor ao lado da banda Maneva, uma canção que marca sua primeira incursão no reggae. A faixa integra a versão deluxe de seu álbum de estreia, Botija Deluxo.

Agora, Léo da Bodega reforça seu elo com a tradição de sua cidade natal, unindo-se à Orquestra do Avesso para o lançamento do EP A Folia Começa no Amparo, um registro emocionante e atemporal dos hinos clássicos do carnaval de Olinda. O disco já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music, via Head Media.

Léo da Bodega e a Orquestra do Avesso unem forças para imortalizar a efervescência do carnaval de Olinda com o lançamento do EP A Folia Começa no Amparo. O trabalho é um tributo sonoro aos frevos clássicos dos blocos de Olinda, capturando o espírito de uma rota tradicional e essencial da festa.

O EP é uma homenagem direta a um percurso culturalmente significativo na cidade Patrimônio da Humanidade. A obra registra cinco hinos de frevo que ecoam anualmente nas ladeiras, como Hino do Homem da Meia-noite, Hino da T.C Ceroula, Hino da T.C.M Jhon Travolta, Hino 10 de Xarque e uma Latinha e De Chapéu de Sol Aberto.

Léo da Bodega: celebrando o Frevo de Rua e o Trajeto Cultural do Amparo

O projeto nasceu do desejo de registrar uma tradição oral e musical das orquestras de frevo. A Orquestra do Avesso, apesar de ser uma orquestra de palco, foi criada com a intenção de executar o frevo de rua, contando com músicos experientes de diversas formações, como a Orquestra do Maestro José e a Orquestra Henrique Guias.

O título A Folia Começa no Amparo faz alusão a um trajeto específico no carnaval de Olinda, como explica Léo da Bodega em primeira pessoa: “A Orquestra do Avesso é uma orquestra de palco, que eles fizeram agora com o intuito de tocar frevo de rua. São integrantes de várias orquestras, e eles se juntaram para fazer esse formato de frevo de rua para palco. Eu tive a ideia de fazer esse EP que se chama ‘Folia Começou no Amparo’, que é a alusão a um trajeto que culturalmente todas as orquestras fazem em Olinda”.

E continua: “Quando elas passam do trecho do Largo do Amparo, elas tocam o hino do 10 de Xarque e uma Latinha, que inclusive é o trecho que dá nome ao álbum Folia Começou no Amparo. É uma tradição das orquestras, independe do grupo, o bloco quando passa na frente dessas casas, eles tocam essas músicas. Então, eu queria registrar esse trajeto, essa foi a ideia de fazer esse álbum. E aí surgiu A Folia Começa no Amparo, o VT Indio e outros blocos, João Travolta, Ceroula, e é isso, é basicamente isso.”

As influências musicais deste trabalho de Léo da Bodega são a própria essência do frevo de rua, enraizadas na tradição dos blocos líricos e dos frevos de bloco que marcam a folia olindense.

O lançamento do EP A Folia Começa no Amparo será acompanhado de um conteúdo audiovisual, no formato de um compilado de imagens de arquivo. O vídeo foi montado pelo próprio Léo, pela Orquestra do Avesso e por Hugo Muniz, o fotógrafo que também assina a capa do projeto, reforçando o caráter íntimo e documental do trabalho.

A produção musical ficou a cargo de João França, com mixagem e masterização de Marcelinho Ferraz nos estúdios Head Media, em São Paulo. As músicas que compõem o EP são de domínio público, valorizando o acervo cultural brasileiro.

Confira: