Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (27/12)

A VERDADEIRA GRAÇA

Data estelar: Lua quarto crescente em Áries.

Sugiro que faças o mais importante voto para ser praticado todos os dias do novo ano gregoriano que se avizinha, o voto de que o medo não seja mais o fundamento de tuas decisões e que, ao contrário, a alegria seja tua estrela guia, a luz que norteia tuas ações.

Com menos medo e mais alegria conhecerás o verdadeiro sentido da liberdade, e até os erros que cometas, inevitáveis, serão mais fáceis de consertar, porque enquanto o medo te engana com perspectivas apocalípticas, a alegria te abre os olhos para a graça da vida.

O medo te convence de que nascer neste planeta seja uma desgraça, porque se sofre o tempo inteiro, enquanto a alegria te dá todas as razões e elementos para comprovar que nascer humano entre o céu e a terra é a verdadeira Graça.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Houve avanços evidentes durante este ano que se encerra, e que se encerra apenas por questões fiscais, porque do ponto de vista existencial há apenas uma solução de continuidade entre o antes e o depois.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A esperança é a última que morre e também é a primeira a renascer das cinzas do que teria parecido o fim do mundo. Procure se focar em dar continuidade a tudo que sua alma anseia, em vez de se focar no início de ano.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Suspeitar que a segurança que certas pessoas transmitem não seja condizente com a realidade é algo que mereceria um tanto mais de investigação, mas o cenário não está para isso, portanto, melhor deixar passar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A dispersão que acontece neste momento não passa despercebida à sua alma, e se prontifica a fazer o possível para arrumar o que outras pessoas deveriam. É bom prestar serviço, mas cuide para sua alma não ser explorada.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A boa vontade é muito boa, e quando as pessoas estão com o coração receptivo ela opera milagres, porém, acontece também o contrário quando a boa vontade se depara com o mau humor recalcitrante de algumas pessoas. Cuidado.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Seu exemplo não passará inadvertido, tanto pelas pessoas que querem seu bem como para as outras também, que é preferível nem mencionar. Seus avanços provocam e provocarão um fuxico, e isso é bom sinal.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Evite complicações desnecessárias, siga pelo caminho que brindar a você com serenidade, e procure, dentro do possível, irradiar esse estado de ânimo, para contagiar as pessoas com que entrar em contato. É por aí.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Suas convicções podem eventualmente estar muito bem fundamentadas, mas isso não quer dizer que será fácil transmitir algum tipo de verdade a essas pessoas que também têm convicções muito bem fundamentadas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As boas intenções que nunca são colocadas em prática servem de pavimento ao caminho do inferno. Boas intenções são muito boas, mas essas precisam motivar ações eficientes que demonstrem ser mais do que intenções.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Para não arrumar encrencas desnecessárias e contraproducentes, melhor seria que você observasse à distância as atitudes estúpidas de certas pessoas, não fazendo nem o mínimo ademão de intervir.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A maioria das pessoas parece que nasceu sábia, porque tem resposta para tudo. Porém, se você observar direito o comportamento delas, nenhuma atitude corresponde a essa sabedoria teórica que elas apregoam.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Continue em frente como se nada demais nem de menos estivesse acontecendo, as coisas precisam de continuidade, em vez de contabilizar começos e términos que nada agregam, e muito desagregam. Coração sereno e em frente.