Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (28/12)

DERROTAR O MEDO

Data estelar: Lua quarto crescente em Áries.

Derrotar o medo é conseguir nos reconciliarmos com nossa mais íntima essência, a que nos torna crianças eternas decididas a brincar nos campos infinitos da manifestação objetiva, criança essa que o medo abomina, porque não a consegue subjugar.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O bom humor e a alegria derrotam o medo com facilidade, porque não lhe devem reverência, ao passo que enquanto andamos mal-humorados e amargos honramos essa severidade que nos desidrata dia a dia.

Ninguém derrota o medo conhecendo minuciosamente suas sombras e demônios, mas se tornando indiferente, sem esforço, porque a mente e o coração estão ocupados demais em desfrutar da alegria que sobrevém sem razão aparente, mas que mesmo assim ocupa a totalidade do panorama, pressentindo o regozijo que antes era ignorado.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É possível que sua alma tenha entendido errado uma série de coisas e que, agora, seja possível obter um esclarecimento maior. É importante voltar atrás e consertar os erros cometidos, quando a alma se baseava em equívocos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os desentendimentos não são meras falhas de comunicação, ao contrário, as pessoas comunicam com perfeição o que pensam e sentem, mas não há concordância entre elas. Portanto, não desvalorize os desentendimentos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os equívocos que as pessoas cometem não precisam ser criticados, elas mesmas são capazes de os perceber. Procure, ao contrário, ajudar para que os resultados dos equívocos sejam minimizados, e tudo ficar melhor para todos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Quando algo começar a dar sinais de que não irá para frente, em vez de você teimar, procure encontrar alternativas, porque é certo que os obstáculos indicam a perspectiva de que por aí as coisas não dariam certo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Faça movimentos cuidadosos, porque eventualmente você pode se deparar com o caos que outras pessoas provocam, recebendo o impacto disso. Faça movimentos cuidadosos e planejados para minimizar esse impacto.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os combinados vão precisar ser revistos e passados a limpo, para que não aconteça de você dar por garantido que as coisas seriam assim ou assado, porque muito provavelmente vão mudar. Revisão completa, isso sim!

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Melhor não complicar nada na reta final do ano, porque as coisas podem sair do controle, justo num momento em que seria necessário aquietar o coração e encontrar pontos em comum entre todas as pessoas. Melhor assim.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Os planos que você fizer precisam ser adaptados às circunstâncias, porque o estado do mundo anda louco demais para ser previsível, e isso afeta até os menores detalhes dos preparativos das festas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Siga pelo caminho seguro, resistindo ao apelo do espírito de aventura, que mandaria você se arriscar. No momento, seria mais sábio seguir pelo caminho seguro do que ficar se aventurando sem eira nem beira.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Pense bem, pense melhor no que você pretende fazer, as coisas andam meio fora do lugar nesta parte do caminho e seria sábio não ficar se arriscando desnecessariamente, quando tudo pode seguir de forma serena.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As pessoas distribuem conselhos com a naturalidade de quem já nasceu sábio, porém, é tudo teórico, nem sequer elas mesmas conseguem praticar o que predicam. Por isso, ouça tudo, mas se comporte do jeito que quiser.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As coisas vão complicar um tanto, mas esse cenário pode ser evitado, desde que você não se precipite a se livrar de compromissos usando o que pareceriam ser mentiras inocentes. Neste momento, não há inocência.