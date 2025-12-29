Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (29/12)

TRANSTORNOS DE DESLOCAMENTO

Data estelar: Mercúrio e Saturno em quadratura.

Encontra um lugar para te acomodar enquanto o barulho e o movimento ficam frenéticos, porque a coincidência dos aspectos estelares e das festas de fim de ano resulta em perigos diversos para aqueles que estiverem em movimento se deslocando pelo mundo, seja por ar, por terra, por água ou por teletransporte quântico.

Minimiza os deslocamentos, encurta as viagens, segue sempre pelo que seja mais seguro e, principalmente, não temas mudar todos teus planos se por essas coisas misteriosas da vida tua alma for tomada por pressentimentos estranhos.

Cuida de ti e cuida também de todas as pessoas, conhecidas ou anônimas, porque só a colaboração e o respeito mutuo serão condições eficientes para superar os transtornos de deslocamento.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Nada que você não queira e nem tampouco nada que seja contrário ao que a prudência estipular como sendo o melhor caminho, enfim, nada que seja perigoso demais para este momento, sua alma precisa evitar encrencas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Às vezes a teimosia compensa, mas em geral ela produz transtornos, porque é como se a teimosia de uma pessoa estimulasse a teimosia de todas, e aí, com um cenário cheio de pessoas teimosas, os resultados dão no que dão.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Analise todos os convites, tanto os que as pessoas fizerem quanto também os que parecem ser estendidos por essas coincidências que a vida oferece. Analise tudo antes de tomar qualquer decisão, assim evitará encrencas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Tentando fazer a coisa certa muito provavelmente as pessoas interpretem que você está fazendo tudo errado. Agora é um daqueles momentos em que é melhor não se precipitar na tomada de nenhuma iniciativa.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Preserve a retidão, evitando cair na tentação de cometer infrações, por menores que sejam, em virtude de ganhar vantagem. Preserve a retidão, para que a segurança e a prudência sejam as notas dominantes deste momento.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tentando fazer a coisa certa, talvez você faça a errada, não por falta de boa vontade e de boas intenções, mas porque o cenário anda meio transtornado e as pessoas não ajudam nem um pouco. Procure a quietude, isso sim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Arrumar as coisas do seu jeito seria ideal, mas como anda todo mundo transtornado, melhor você fazer concessões e que as coisas saiam como saírem. Resistir ao inevitável não seria uma postura sábia neste momento.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Ao menor sinal de contrariedade, em vez de arremeter com força para transcender a situação, procure se adaptar e, se necessário, modificar seus planos para se adaptar às circunstâncias dominantes. Assim será melhor.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Evite complicar, ao contrário, dentro do seu alcance simplifique tudo, desde que isso não signifique negligenciar as necessárias medidas de segurança e proteção que devem ser respeitadas. É assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se você não se sente confortável com o andamento dos planos e no seu íntimo imagina que talvez seja melhor modificar tudo, não hesite mais, faça as coisas dentro da margem de segurança que este momento requer.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Seguir a onda da maioria pareceria tirar de cima de suas costas a necessidade de decidir qualquer coisa que o valha, mas seguir a onda não seria, neste momento, uma decisão sábia. Melhor atuar de acordo com a intuição.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Nesta parte do caminho, e diante das circunstâncias que você não teria como dominar, é prudente se abster de tomar decisões precipitadas mas, ao contrário, prefira andar pelo caminho mais seguro possível. Em nome do bem.