Jessik: trajetória da artista é marcada por música, literatura e ação social

A cantora, compositora e escritora Jessika Gonçalez, conhecida artisticamente como Jessik, construiu uma trajetória que une fé, emoção e força feminina. Artista multifacetada, consolidou uma carreira que integra música, literatura e iniciativas sociais, destacando-se pela autenticidade e pela forma como se conecta com diferentes públicos.

Jessik é fundadora da iniciativa social Embracing Reality, que distribui kits do livro Aceitando a Realidade a moradores de rua na Califórnia (EUA). A artista também participa de ações culturais no Brasil, levando a obra para eventos, exposições e atividades comunitárias. A distribuição, embora esporádica, tem alcançado pessoas em vulnerabilidade e reforçado a mensagem central de sua literatura: aceitação, cura e fortalecimento emocional.

Na música, Jessik desenvolveu uma carreira marcada pela diversidade de estilos. Gravou músicas românticas, pop eletrônico, canções espirituais e produções de pop rock, sempre mantendo uma interpretação pessoal e um estilo autoral. Sua próxima fase musical tem início com Livra-me de Mim, primeira faixa do álbum Direção, que está em produção no Studio Plano 7.

O projeto é produzido por Flávio Souza, seu esposo, reconhecido por mais de 15 anos de carreira ao lado do cantor PG e por trabalhos com diferentes artistas do segmento gospel. O álbum Direção apresentará uma nova etapa na sonoridade de Jessik, reunindo elementos do pop rock e participações especiais de nomes como Dale Thompson (Bride), PG e Jean Carllos (Oficina G3).

A versatilidade da artista pode ser observada em diferentes fases de sua carreira. Nas músicas românticas, interpretou faixas como I Still Have Love e A Neve. Em produções eletrônicas, apresentou canções como Festa nas Nuvens, Barbie Eu Sou e O Tempo, marcadas por leveza e alegria. Em composições mais intensas, como na música Lindo filme, destacou temas de superação e força emocional.

Sua produção literária e musical também reflete sua história pessoal. O livro Aceitando a Realidade surgiu a partir do desafio vivido com seu filho Bryan, que iniciou a comunicação verbal apenas aos sete anos, desenvolvendo sua linguagem principal em inglês, Califórnia o lugar onde deu voz ao silêncio ela segue expressando grande respeito e carinho aos Estados Unidos e gratidão por ver seu filho se desenvolver.

A experiência levou a artista a refletir sobre dor, resiliência e propósito — temas que permeiam sua obra.

O vínculo contínuo que Jessik mantém com o Brasil

Jessik mantém vínculo contínuo com o Brasil por meio de ações culturais e exposições do livro. Antes de sua mudança, participou da Festa da Cidade (2022), o Festão na Praia, festival de verão que reuniu diversos artistas. Mesmo à distância, segue contribuindo com projetos culturais que envolvem sua obra e sua mensagem.

A artista é membro votante da Latin Recording Academy (Grammy Latino) e da GMA Dove Awards, participando de processos avaliativos dentro das instituições. Para Jessik, valores como verdade, estrutura emocional e amor ao próximo são centrais em sua trajetória e presentes em suas ações sociais.

Atualmente, a cantora se dedica ao álbum Direção, que contará com participações relevantes e terá gravação audiovisual por Rodrigo Pysi prevista na Califórnia. Jessik afirma que sua história é marcada por superação e aprendizado e que busca viver cada etapa da vida com sabedoria. O lançamento do álbum é aguardado pelo público como um novo capítulo da carreira da artista.

Ao longo de sua trajetória artística e social, Jessika Camila Souza Goncalez vem conquistando consistentemente o respeito e a admiração no cenário da música gospel contemporânea brasileira. Desde os primeiros lançamentos até as participações em premiações nacionais e colaborações internacionais, seu trabalho tem recebido reconhecimento crescente, ampliando seu alcance de forma contínua e demonstrando uma influência sólida em seu campo de atuação.