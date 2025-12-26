Mundo Invertido: "Stranger Things" muda tudo na temporada final

O Volume 2 da quinta e última temporada de Stranger Things, que estreou na noite dessa quinta-feira (25/12), trouxe a verdade sobre o que é o mundo invertido. Desde o lançamento da primeira temporada, em 2016, o Mundo Invertido era interpretado como uma dimensão paralela congelada no tempo — uma versão sombria e espelhada de Hawkins. Agora, a série revelou que não é bem assim.

Atenção: esse texto tem spoilers dos últimos episódios de Stranger Things

O Mundo Invertido nunca foi um “outro mundo”, mas sim um buraco de minhoca, um corredor instável que conecta a Terra a um plano ainda mais perigoso, conhecido como Dimensão X — ou, como Dustin (Gaten Matarazzo) passa a chamar, o Abismo. A descoberta é feita depois que o jovem encontra registros do Dr. Martin Brenner (Matthew Modine) no Laboratório de Hawkins.

Os documentos revelam que o local não surgiu naturalmente nem foi criado por Vecna (Jamie Campbell Bower). O Mundo Invertido é, na verdade, o resultado de um experimento humano fracassado, sustentado por uma massa de matéria exótica capaz de manter aberto um túnel no espaço-tempo.

Essa revelação muda completamente a lógica da série. As “paredes” que os personagens tentavam atravessar ao longo das temporadas não eram barreiras dimensionais, mas as bordas desse túnel. Ao rompê-las, ocorre um efeito de sucção, como um vácuo cósmico. A enorme esfera vermelha de energia sobre o antigo laboratório é identificada como o verdadeiro ponto de instabilidade que mantém os mundos conectados.

A série mostra que o Mundo Invertido é uma espécie de ponte para o Abismo, o verdadeiro plano de origem das criaturas como os Demogorgons e o Devorador de Mentes.

Foi para esse lugar que Eleven (Millie Bobby Brown) enviou Henry Creel (Jamie Campbell Bower) em 1979, durante o confronto no laboratório. Conforme mostrado também na peça Stranger Things: The First Shadow, é no Abismo que Henry desperta seus poderes e se transforma em Vecna. Anos depois, ao tentar reencontrá-lo em experiências psíquicas conduzidas por Brenner, Eleven acaba abrindo o primeiro portal e criando, involuntariamente, o Mundo Invertido como uma passagem entre os planos. Com isso, Stranger Things estabelece oficialmente três níveis de existência:

A Terra, onde vivem os protagonistas;

O Mundo Invertido, um túnel instável mantido por matéria exótica;

O Abismo, a verdadeira dimensão de origem de Vecna e das criaturas.

O grande erro dos personagens — e dos próprios fãs — foi acreditar que o Mundo Invertido era o foco principal da ameaça. Ele sempre foi apenas uma distração, um meio para um fim muito maior.

Os Volumes 1 e 2 da quinta temporada de Stranger Things já estão disponíveis na Netflix. O episódio final da série será lançado no próximo dia 31 de dezembro, às 22h.