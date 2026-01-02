Angelina Jolie visita Rafah para expressar apoio à população de Gaza

A atriz americana Angelina Jolie se encontra com funcionários do Crescente Vermelho Egípcio na passagem de fronteira egípcia de Rafah, como parte de sua visita à província do Norte do Sinai para inspecionar a ajuda humanitária que entra na Faixa de Gaza palestina, em 2 de janeiro de 2026, após dois anos de guerra desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel - (crédito: AFP)

A estrela de Hollywood, Angelina Jolie, visitou, nesta sexta-feira (2/01), o lado egípcio da passagem fronteiriça de Rafah, que liga este país à Faixa de Gaza, observaram jornalistas da Agência France-Presse.

Foi uma visita para mostrar seu apoio à população do enclave palestino pelos dois anos de guerra contra Israel, desencadeada pelo ataque do movimento islamista Hamas em outubro de 2023.

A ex-enviada especial do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR), que compareceu acompanhada de uma delegação americana, conversou com membros do Crescente Vermelho e com motoristas de caminhões humanitários.

Segundo a mídia local, a atriz americana participou desta visita para examinar as condições dos palestinos feridos procedentes da Faixa de Gaza, assim como o envio de ajuda humanitária ao enclave sitiado.

Até o momento, nem Angelina nem as autoridades se pronunciaram oficialmente sobre esta visita.

A atriz, um dos rostos mais emblemáticos de Hollywood, renunciou ao seu cargo de enviada especial da ACNUR no final de 2022, após mais de 20 anos de serviço, afirmando que queria "trabalhar de outra maneira" e em questões humanitárias mais amplas.

Ao longo dos anos, realizou mais de 60 missões no terreno, colocando sua fama e sua capacidade de atrair a mídia a serviço da causa dos refugiados.

A reabertura da passagem de Rafah, prevista no plano de paz para o território palestino e há muito tempo reivindicada pela ONU e pela comunidade humanitária, não foi autorizada por Israel desde a entrada em vigor do cessar-fogo em Gaza em 10 de outubro.