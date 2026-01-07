‘Avatar’: bilheteria ultrapassa US$ 1 bilhão em 18 dias

Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
De acordo com informações da revista Variety, o filme Avatar: Fogo e Cinzas ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria global após 18 dias em cartaz. Desse montante, US$ 306 milhões foram arrecadados apenas nos EUA.
Com isso, o novo episódio de Avatar iguala o mesmo feito com o filme anterior Avatar: O Caminho da Água, de 2022, que somou a mesma quantia financeira mais rápido: em 14 dias.
‘Avatar’: mercado tem expectativa de arrecadação recorde
Ainda de acordo com a Variety, existe uma expectativa de que o novo Avatar consiga quebrar a barreira dos US$ 2 bilhões em bilheteria global. Contudo, para tal marca, ainda há um longo caminho, principalmente se o filme continuar com bom desempenho no mercado internacional.
Os mercados internacionais que mais estão arrecadando com a nova franquia de Avatar são: China (US$ 138 milhões), França (US$ 81 milhões), Alemanha (US$ 64 milhões) e Coreia do Sul (US$ 44 milhões).
Avatar: Fogo e Cinzas é o terceiro lançamento da Disney no último ano a ultrapassar US$ 1 bilhão, seguido por Lilo & Stitch e Zootopia 2.