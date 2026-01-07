Laura Pausini se apresentará na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno 2026

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A estrela italiana Laura Pausini será uma das grandes estrelas da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026, que acontece em 6 de fevereiro de 2026, no Estádio Olímpico San Siro, em Milão.

Única artista italiana a alcançar reconhecimento e premiações em escala mundial, Laura Pausini levou a música italiana além das fronteiras do país, tornando-se embaixadora de uma linguagem universal capaz de unir e emocionar públicos ao redor do globo.

Ao longo dos 30 anos de carreira, a artista vendeu mais de 70 milhões de álbuns, conquistou um Grammy, um Globo de Ouro e recebeu uma indicação ao Oscar.

Laura Pausini personifica de forma autêntica o conceito de Harmonia, tema central da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026. Sua música, que atravessa gerações, culturas e idiomas, representa um ponto de encontro entre tradição e contemporaneidade, entre as raízes italianas e uma visão internacional.

A importância da participação de Laura Pausini na abertura das Olimpíadas de Inverno

Sua participação na Cerimônia de Abertura será uma expressão genuína da identidade e da tradição italianas. Em um momento altamente simbólico e de grande impacto emocional, Laura Pausini ocupará o centro do palco, proporcionando ao público uma experiência coletiva poderosa e inesquecível.

Com sua presença, a Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno deste ano, criada e realizada pelo Balich Wonder Studio, se consolida como um evento ainda mais imperdível, destinado a deixar uma marca duradoura na história olímpica.