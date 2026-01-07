InícioDiversão e Arte
POP

Laura Pausini se apresentará na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno 2026

Estrela italiana se apresentará no Estádio Olímpico San Siro, em Milão

Laura Pausini se apresentará na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno 2026 - (crédito: TMJBrazil)
Laura Pausini se apresentará na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno 2026 - (crédito: TMJBrazil)

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A estrela italiana Laura Pausini será uma das grandes estrelas da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026, que acontece em 6 de fevereiro de 2026, no Estádio Olímpico San Siro, em Milão.

Única artista italiana a alcançar reconhecimento e premiações em escala mundial, Laura Pausini levou a música italiana além das fronteiras do país, tornando-se embaixadora de uma linguagem universal capaz de unir e emocionar públicos ao redor do globo.

Foto: Divulgação

Ao longo dos 30 anos de carreira, a artista vendeu mais de 70 milhões de álbuns, conquistou um Grammy, um Globo de Ouro e recebeu uma indicação ao Oscar.

Laura Pausini personifica de forma autêntica o conceito de Harmonia, tema central da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026. Sua música, que atravessa gerações, culturas e idiomas, representa um ponto de encontro entre tradição e contemporaneidade, entre as raízes italianas e uma visão internacional.

A importância da participação de Laura Pausini na abertura das Olimpíadas de Inverno

Sua participação na Cerimônia de Abertura será uma expressão genuína da identidade e da tradição italianas. Em um momento altamente simbólico e de grande impacto emocional, Laura Pausini ocupará o centro do palco, proporcionando ao público uma experiência coletiva poderosa e inesquecível.

Com sua presença, a Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno deste ano, criada e realizada pelo Balich Wonder Studio, se consolida como um evento ainda mais imperdível, destinado a deixar uma marca duradoura na história olímpica.

  • Google Discover Icon
TB
TB

TMJ Brazil - TMJBrazil

    Por TMJ Brazil - TMJBrazil
    postado em 07/01/2026 18:48
    SIGA
    x