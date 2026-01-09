‘Dez de Dezembro’, de Cássia Eller, é relançado em vinil

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O lançamento do vinil Cássia Eller – Dez de Dezembro Azul Perolado representa uma homenagem à trajetória de uma das vozes mais marcantes da música brasileira. Originalmente apresentado em 2002, pouco após a partida da cantora, o álbum retorna em um formato exclusivo que une memória, arte e colecionismo. As informações são do Vinews.

O acabamento azul perolado confere ao disco um aspecto sofisticado e raro, transformando-o em um item que ultrapassa o valor musical e se torna também um objeto simbólico para fãs e colecionadores.

Cássia Eller sempre se destacou pela potência vocal e pela versatilidade em transitar entre diferentes estilos. Do rock à MPB, passando por releituras internacionais e interpretações de clássicos nacionais, sua obra reflete autenticidade e emoção. O álbum Dez de Dezembro reúne faixas que evidenciam essa diversidade, como Get Back, dos Beatles, Little Wing, de Jimi Hendrix, além de composições brasileiras que se tornaram parte de sua identidade artística, entre elas All Star, de Nando Reis, e Vila do Sossego, de Zé Ramalho.

O vinil azul perolado não é apenas um suporte físico, mas uma experiência sensorial. O brilho translúcido e metalizado reforça o caráter exclusivo da edição, tornando-a um marco para quem busca manter viva a memória da cantora em um formato que valoriza tanto o conteúdo sonoro quanto o visual. Cada detalhe do disco foi pensado para proporcionar uma conexão mais íntima com a música, permitindo ao público reviver a intensidade das gravações com o charme característico do LP.

O repertório é dividido em dois lados, como nos clássicos discos de vinil. No lado A, faixas como No Recreio e Eu Sou Neguinha revelam a força interpretativa da artista, enquanto no lado B músicas como Julia e Só Se For a Dois reforçam sua sensibilidade e emoção. Essa combinação de energia e introspecção faz do álbum uma experiência completa, capaz de agradar diferentes perfis de ouvintes.

Além do valor artístico, Dez de Dezembro carrega um peso histórico. Lançado em um momento de despedida, tornou-se um tributo à trajetória de Cássia Eller e ao legado que deixou. Para os fãs que acompanharam sua carreira, ter essa edição especial é como segurar em mãos uma parte da história da música brasileira.

Em resumo, o vinil Cássia Eller – Dez de Dezembro Azul Perolado é mais do que um álbum. É uma celebração da intensidade, da autenticidade e da emoção que sempre definiram a artista. Uma peça que une memória e exclusividade, atravessando gerações e reafirmando o lugar de Cássia Eller como uma das maiores vozes do Brasil.

Confira o conteúdo:

Lado A:

1. Get Back

2. No Recreio

3. All Star

4. Eu Sou Neguinha? / Citação: Rap Incidental (Medley)

5. Nada Vai Mudar Isso

Lado B:

1. Fiz O Que Pude / Citação: Chororô

2. Julia

3. Nenhum Roberto

4. Little Wing

5. Vila Do Sossego

6. Só Se For À Dois